A Reggio il concerto con Elda Alvigini per raccontare 'Le donne di Puccini'

Lunedì 26 Agosto al’Arena dello Stretto alle ore 21.30, con ingresso libero (come tutto il Festival), andrà in scena il Concerto “Le donne di Puccini”, con programma interamente dedicato alla musica del genio di Lucca.

Arie ed intermezzi tratte dalle opere del compositore toscano a partire da “Le Villi” fino all’incompiuta Turandot, tutte le sue opere attraverso le voci delle sue eroine in un percorso di ascolto in cui la musica si intreccia con la vita privata del musicista.

A dirigere l’Orchestra del Teatro Cilea ci sarà la bacchetta solida del M° Rafal Janiak, le voci saranno quelle dei soprani reggini dalle brillanti carriere Marily Santoro ed Aurora Tirotta e della bellissima voce del soprano catanese Manuela Cucuccio. Drammaturgia e regia di Deborah Farina, per la voce di Elda Alvigini, star della fiction “I Cesaroni” e attrice dall’importantissima carriera.

L’attrice nella giornata odierna, accompagnato dal consigliere comunale Filippo Quartuccio, sostenitore e promotore del Cilea Liric & Music Festival, ha fatto visita al Museo Archeologico Nazionale per ammirare, oltre tutte le bellezze esposte anche i guerrieri di bronzo, rimanendo particolarmente affascinata, poi una passeggiata sul lungo mare e in giro per la città ad ammirare le bellezze presenti in città.

Per l’attrice è la prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della ripresa della Fiction “I Cesaroni” con una nuova serie, presto in TV. Dunque, oggi ancora su Corso Garibaldi con “Opera al balcone” a cura del Conservatorio Cilea e dei suoi splendidi allievi e domani si ritorna in Arena fino a mercoledì per delle serate tutto diverse e tutte affascinanti. Soddisfazione fino ad adesso per il Direttore Artistico del Festival, il M° Alessandro Tirotta.

Tutti i concerti sono promossi dal Comune di Reggio Calabria e finanziati con i fondi PN Metro Plus 21-27 Distretto Culturale e turistico della città di Reggio Calabria, Coesione Italia, cofinanziato dall’Unione europea.