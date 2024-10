Reggio, stanziati 3 mln per interventi di manutenzione a impianti e palestre

"Massima attenzione all'impiantistica sportiva, patrimonio della città e di grande importanza per scuole calcio, basket e altri sport" così Latella

La Giunta Comunale con la delibera n.130 del 29 luglio 2024 ha approvato l’accordo quadro dell’intervento di manutenzione straordinaria degli impianti e palestre di proprietà comunale per un importo totale di 3 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, di un accordo finanziato con i fondi del “Patto per la Città metropolitana di Reggio Calabria” di cui alla delibera Cipe n.26/2016, al momento in fase di rimodulazione.

Il progetto di manutenzione straordinaria degli impianti e delle palestre comunali nasce dall’esigenza di riqualificazione di alcune strutture già esistenti nel rispetto delle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche affinché siano fruibili dalle persone diversamente abili, e di adeguamento, anche energetico, rispetto delle attuali normative Coni inerenti l’impiantistica sportiva.

I lavori di realizzazione degli interventi saranno affidati mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico che si occuperà di tutte le ristrutturazioni. Nello specifico l’esecuzione di tutte le attività disciplinate nell’accordo quadro che saranno oggetto di contratti-ordinativi attuativi, chiarisce l’atto di giunta, dovrà garantire la continuità sportiva e ridurre al minimo i disservizi connessi alle attività sportive.

Soddisfazione per l’approvazione dell’importante finanziamento è stata espressa dal consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella: