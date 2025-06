Reggio, 30 anni di shakerato: festa in piazza per celebrare la ‘bevanda-rito’

Un anniversario speciale, un prodotto simbolo e un’ospite d’eccezione: domani martedì 24 giugno, alle ore 17:30, Piazza Camagna celebrerà una ‘bevanda-rito’ per moltissimi reggini e non solo.

Nel cuore pulsante della città si celebrano i 30 anni dello shakerato. Un evento gratuito e aperto a tutti, che vedrà la partecipazione straordinaria di Benedetta Parodi, pronta a incontrare il pubblico, firmare autografi e scattare insieme qualche selfie.

Lo ‘shakerato’ di Fragomeni: simbolo reggino

A Reggio Calabria, lo shakerato non è solo una bevanda: è un rito. Da trent’anni accompagna le giornate dei reggini, diventando la prima tappa fissa per chi arriva in città, un momento di pausa e di condivisione che si rinnova di generazione in generazione.

Oggi lo shakerato Fragomeni è molto più di una bevanda: è un sapore che sa di ritorno, di estate, di abbracci in famiglia. È il nostro modo di dire “bentornato” a chi parte, e “resta ancora un po’” a chi arriva.

Fresco, deciso e inconfondibile, ha saputo imporsi come vero biglietto da visita.

Festa in piazza Camagna con Benedetta Parodi

La famiglia Fragomeni, che ha dato vita e identità allo shakerato reggino, ha deciso di festeggiare l’importante traguardo insieme alla città. Il 24 giugno sarà una giornata all’insegna del gusto e delal condivisione, con il taglio della torta celebrativa, tanti brindisi (rigorosamente shakerati) e la presenza della nota conduttrice Benedetta Parodi. Una vera festa popolare per omaggiare un prodotto simbolo di socialità.

Un evento da non perdere

Un’occasione per celebrare insieme una bevanda che è entrata a far parte della storia di Reggio Calabria, in un evento che unisce gusto, emozioni e volti noti. Per chi ama lo shakerato, ma anche per chi vuole semplicemente vivere un momento di festa nel cuore della città.