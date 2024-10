Reggio, a Palazzo San Giorgio ‘La scalata dell’Everest in ciabatte’ con l’associazione Nike

L’associazione Nike promuove un importante appuntamento che testimonia impegno ed emozioni della lotta durata 100 giorni e 100 notti tra i monti dell’Appennino bolognese da parte dei lavoratori della Saga Coffee di Gaggio Montano, nel cuore dell’Appennino emiliano.

A Reggio Calabria la presentazione del libro di Primo Sacchetti “La scalata dell’Everest in ciabatte” ripercorrerà quelle giornate invernali passate al gelo e sotto la neve grazie a un libro nato da un intenso ordito di testimonianze e fotografie delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno presidiato davanti ai cancelli della fabbrica SaGa Coffee, decisa a chiudere e delocalizzare lo stabilimento.

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle ore 17:00 nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio e vedrà dialogare Irene Calabrò, presidente di Nike, con l’autore Sacchetti; con loro Giuseppe Carrozza. In programma anche gli interventi di Gregorio Pititto, presidente CGIL dell’area Metropolitana di Reggio Calabria e Umberto Calabrone, segretario generale FIOM-CGIL Calabria.

Sottolinea Irene Calabrò:

“Un’occasione imperdibile non soltanto per ripercorrere le giornate del duro presidio ma anche per riflettere sull’importanza del sindacato, storicamente portatore di interessi collettivi e interlocutore privilegiato nella predisposizione delle tutele, soprattutto in un momento storico in cui la resistenza e la lotta sembrano essere dimenticate”.