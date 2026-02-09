Aggiornato il catasto incendi di Reggio, La Strada: ‘Scelta di prevenzione, trasparenza e responsabilità’

Il gruppo La Strada esprime soddisfazione per l’aggiornamento del Catasto incendi comunale, fermo al 2018 e ora aggiornato al 2024, un risultato importante che dà finalmente seguito a una richiesta avanzata con insistenza negli ultimi anni.

Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto e per aver dato riscontro a una sollecitazione che non era formale o burocratica, ma profondamente legata alla sicurezza del territorio e delle persone.

Il ruolo di La Strada e di Saverio Pazzano

Si tratta di una situazione su cui solo La Strada si è impegnata con decisione, portando avanti questa battaglia con i consueti metodi che ci contraddistinguono: partecipazione, iniziativa pubblica e azione istituzionale, grazie anche al lavoro svolto in Consiglio comunale da Saverio Pazzano.

Il Catasto incendi è ora pubblicato all’Albo ed è consultabile da tutte le cittadine e i cittadini, così come dai tecnici, diventando finalmente uno strumento operativo di trasparenza, conoscenza e prevenzione.

Prevenzione ambientale e pianificazione del territorio

L’aggiornamento del Catasto incendi si inserisce in un percorso più ampio che La Strada, insieme a Saverio Pazzano, conduce da tempo: un impegno costante per la prevenzione dei rischi ambientali e idrogeologici, per la tutela del patrimonio naturale e per una pianificazione seria e responsabile del territorio.

Dopo il ciclone Harry, che ha mostrato ancora una volta quanto il nostro territorio sia fragile, questo strumento assume un valore ancora più evidente: gli incendi non sono solo una ferita ambientale, ma moltiplicano il rischio di frane, smottamenti e alluvioni, soprattutto nelle aree collinari e lungo le fiumare. Conoscere, mappare e monitorare le aree percorse dal fuoco significa poter intervenire prima, rafforzare la prevenzione e ridurre i danni futuri.

Un impegno politico basato sulla prevenzione

È questo il punto politico che rivendichiamo con forza: non aspettiamo le emergenze per fare campagna elettorale, non rincorriamo i disastri a posteriori. Costruiamo percorsi di prevenzione, anche quando è più difficile, meno visibile e meno spendibile sul piano mediatico.

Su questo percorso invitiamo i settori comunali interessati a proseguire con l’aggiornamento del Catasto incendi fino all’anno corrente, affinché questo strumento resti vivo, utile e pienamente efficace.

Il Catasto incendi aggiornato è un passo nella direzione giusta. Ora va utilizzato pienamente, integrato nella pianificazione e messo al servizio della sicurezza collettiva. Su questo, come sempre, La Strada continuerà a vigilare e a lavorare.

Al link di seguito si può consultare il Catasto incendi aggiornato: https://albo.reggiocal.it/albopretorioreggiocalabria/#/albo/atto/7003465