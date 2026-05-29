Reggio, tensione in centro: motociclista aggredisce un vigile

Momenti di tensione, pochi minuti fa, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria.

L’episodio si è verificato sul Corso Garibaldi, nei pressi dell’angolo tra l’area del Winner e la filiale BNL, dove un uomo a bordo di una moto sarebbe stato fermato per un controllo da parte della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare nei dettagli, gli agenti avrebbero chiesto al motociclista di esibire i documenti. L’uomo, però, non li avrebbe consegnati e avrebbe tentato di ripartire.

A quel punto una agente della Polizia locale si sarebbe posizionata davanti al mezzo per impedirne l’allontanamento. La situazione sarebbe quindi degenerata, con momenti di forte concitazione e una colluttazione che avrebbe coinvolto un altro vigile.

La scena ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. In pochi minuti, nella zona si è creato movimento e curiosità, anche per la presenza delle forze dell’ordine in una delle aree più frequentate del centro cittadino.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell’uomo.