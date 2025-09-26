Giornata del sì a Reggio, AIDO: ‘La donazione è vita’

Sabato e domenica i volontari saranno impegnati in un presidio informativo per sostenere la donazione di organi, tessuti e cellule

I volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’A.I.D.O. – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, presieduto da Nicola Pavone, hanno organizzato in occasione della Giornata nazionale del Sì per la donazione un presidio informativo. L’iniziativa si terrà nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 a Reggio Calabria, presso il Centro commerciale Porto Bolaro in via Nazionale San Leo, per promuovere la cultura del dono e il “Sì” alla donazione di organi, tessuti e cellule.

Una mobilitazione in tutta Italia

In tutta Italia e in Calabria i volontari AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di sensibilizzazione sull’importanza della donazione. Migliaia gli appuntamenti previsti:

infopoint

convegni

spettacoli ed eventi sportivi

mostre

momenti di preghiera

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023 e Trieste nel 2024, quest’anno gli eventi principali saranno in Lombardia, con un programma itinerante che toccherà Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo, alla presenza della presidente nazionale Flavia Petrin e dei componenti di Giunta.

Le parole della presidente nazionale Flavia Petrin

“Anche quest’anno AIDO scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto. Il 2024 è stato un anno eccezionale per numero di donazioni e trapianti, trainato dalle celebrazioni del cinquantesimo della nostra associazione. Il 2025 si sta confermando, anche se su dati più bassi: dobbiamo continuare a lavorare affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto, che per loro è l’ultima possibilità di cura. La lista d’attesa è di 8 mila persone in tutta Italia e noi vorremmo che nessuna dovesse mancare in attesa dell’organo necessario. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita”.

La campagna social “Passa il sì, accendi la vita”

Quest’anno, per amplificare il messaggio della donazione non solo nelle piazze ma anche nella grande comunità virtuale, AIDO ha lanciato la campagna social “Passa il sì, accendi la vita”. L’invito è quello di condividere brevi video in cui le persone si passano un cartello con scritto “Sì”, creando così una catena umana per diffondere ovunque un messaggio di speranza e di vita.