Reggio, via libera al regolamento per istituire l’Albo comunale delle associazioni sportive

La VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro; Cultura e sport; Politiche giovanili; Tempo libero), presieduta da Marcantonino Malara, ha approvato il regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo comunale delle associazioni/società sportive. Il provvedimento, proposto dal consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella, arriverà ora al vaglio del Consiglio comunale.

L’istituzione dell’Albo unico comunale rientra tra gli obiettivi operativi contenuti nel Documento unico di programmazione 2025/2027 del settore competente e mira a disciplinare i rapporti del Comune con le associazioni sportive operanti sul territorio cittadino.

“Ringrazio gli uffici del settore Istruzione, Sport e Politiche giovanili – ha commentato Latella – in particolare la dirigente Lucia Consiglio e il funzionario Luigi Nigero, per il lavoro svolto. Grazie anche al presidente Malara per aver portato in Commissione questo regolamento che dà l’opportunità di censire le società sportive attive in città. Attraverso questo strumento l’Amministrazione potrà avere contezza di quante società sono presenti sul territorio comunale e in particolare di che cosa operativamente si occupano. In questo modo – ha concluso il consigliere delegato allo Sport – si potrà anche valutare compiutamente la partecipazione e il sostegno da parte del Comune a eventi e attività sportive favorendo, consolidando e rendendo strutturale quel rapporto istituzionale che permette poi di poter lavorare in sinergia con le società sportive”.