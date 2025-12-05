Anas: si avvia verso la conclusione il cantiere della ‘Limina’, in anticipo sui tempi contrattuali

In anticipo sui tempi contrattuali, e nel rispetto delle tempistiche annunciate ai tavoli istituzionali e prefettizi, si avviano alla conclusione gli interventi principali di riqualificazione strutturale e impermeabilizzazione oggi in corso presso le gallerie “Limina” e “Torbido” sulla SS 682 “Jonio Tirreno”, in Provincia di Reggio Calabria.

Si avvieranno infatti stanotte le procedure di ripiegamento dell’importante cantiere aspromontano di manutenzione programmata con la rimozione definitiva dei semafori fino ad oggi presenti anche di giorno all’interno della galleria “Torbido”, per come a suo tempo installati per l’esecuzione dei lavori di ripristino strutturale, ormai conclusi.

Fine lavori e riapertura notturna e diurna della galleria Limina

Le restanti lavorazioni di dettaglio da farsi – relative a rivestimenti di finitura, pavimentazioni e segnaletica orizzontale – si protrarranno con le consuete chiusure notturne esclusivamente fino a domenica 21 dicembre compresa, data prevista per la completa ultimazione dei lavori principali e la riapertura diurna e notturna della galleria Limina per l’intera durata delle festività natalizie.

Al rientro dalle festività, per le dovute verifiche di funzionalità degli impianti e sistemi di telecontrollo di recente installati, sono previste ulteriori limitate chiusure, sempre notturne, che saranno opportunamente comunicate per tempo all’utenza stradale e concluse definitivamente entro il prossimo mese di gennaio 2026.