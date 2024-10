Reggio Calabria, Anas a lavoro per la manutenzione del verde e delle gallerie – FOTO

Anas, Società Gruppo FS Italiane, è impegnata negli interventi di pulizia delle gallerie lungo la strada statale 106 Var/B, dal km 5,800 e il km 29,000 e nella manutenzione del verde lungo il Raccordo al Porto di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

COMUNI INTERESSATI

Le attività, effettuate dal personale e da mezzi Anas, stanno interessano le gallerie presenti lungo tutto il tratto tra i territori comunali di Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria a Mare, Locri e Siderno e nei prossimi giorni proseguiranno all’interno della galleria ‘Limina’ lungo la strada statale 628 SGC ‘Jonio Tirreno’ tra Mammola e Cinquefrondi.

Inoltre, lungo il Raccordo al Porto di Gioia Tauro il Personale Anas del Nucleo di Gioia Tauro è impegnato in interventi di manutenzione delle opere in verde con sfalcio erba ai bordi di scarpate e banchine, necessarie per garantire i massimi livelli di efficienza e di sicurezza per i veicoli in transito.