Truffe agli anziani, incontro con la Polizia di Stato nei locali dell’ex Circoscrizione di Sbarre

Nei giorni scorsi presso i locali dell’ex Circoscrizione di Sbarre, sede delle attività del progetto “Anziani: valore di comunità” finalizzato alla socializzazione e all’inclusione sociale dei cittadini over 65 autosufficienti, coordinato dal Settore Welfare del Comune, si è tenuto un incontro informativo con i funzionari della Questura di Reggio Calabria.

Si è trattato di un’iniziativa a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione mirata, in particolare, alla sensibilizzazione degli anziani per prevenire il fenomeno delle truffe. All’incontro hanno partecipato l’ispettore Antonio La Russa, il vice sovrintendente Natalina Scolaro e l’agente scelto Joshua Pasquale Pensabene, insieme alla responsabile del Servizio Anziani del Settore Welfare, Giuseppina Amato.

I consigli per prevenire le truffe

È stato evidenziato come negli ultimi anni si sia registrato un aumento dei raggiri ai danni delle persone anziane: le tecniche più comuni sono finte richieste di aiuto da parte di familiari, falsi operatori di enti pubblici e tentativi di truffa telefonica o online. Nel corso dell’iniziativa, che si inserisce in un più ampio programma di prossimità e sicurezza partecipata volto a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, sono stati forniti consigli pratici e strumenti concreti per riconoscere e prevenire tali situazioni.

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L’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera e il dirigente del Settore Francesco Barreca ringraziano la Questura di Reggio Calabria per la disponibilità e l’importante contributo. La Polizia di Stato invita familiari, associazioni e comunità locali a collaborare attivamente nella diffusione delle informazioni, contribuendo così a proteggere le persone più esposte a questo tipo di reati.