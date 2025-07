Reggio, dopo i ritardi ‘piovono’ infopoint: altri due pronti all’apertura

Reggio Calabria si prepara ad aprire tre infopoint turistici: due sul Lungomare Falcomatà e uno sul Corso Garibaldi. Servizi per turisti, riaprono anche i bagni pubblici

Dopo mesi di ritardi e lungaggini burocratiche, Reggio Calabria si prepara finalmente ad attivare i due infopoint sul Lungomare Falcomatà, strategici per l’accoglienza turistica e per il decoro della città. Entrambe le strutture, attualmente chiuse, sono ormai prossime alla riapertura.

Il primo, quello situato nei pressi della Stazione Lido, sarà affidato a Confcommercio Reggio Calabria. L’associazione di categoria, che aveva manifestato da tempo la volontà di occuparsi della gestione, ha visto finalmente superati i ritardi da parte dell’amministrazione comunale ed è pronta a restituire questo importante servizio alla città.

“Stiamo solo aspettando gli ultimi dettagli da parte dell’amministrazione – ha dichiarato il presidente Lorenzo Labate – ma noi siamo pronti”. L’infopoint sarà attivo tutto l’anno, finanziato grazie a fondi europei.

Il secondo infopoint, quello collocato a pochi metri dalla storica gelateria Cesare, si trova in una fase ancora più avanzata: la procedura di affidamento è già conclusa e l’apertura potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

A gestire la struttura sarà la società che si è aggiudicata il bando, la quale ha presentato un’offerta migliorativa che comprende anche la riapertura e la sorveglianza dei bagni pubblici attigui, a lungo rimasti chiusi e inutilizzati.

Non si tratta degli unici infopoint pronti ad aprire: in parallelo (come già riportato su queste pagine) l’amministrazione comunale si appresta ad inaugurare anche il nuovo infopoint nel cuore del centro storico, lungo il Corso Garibaldi, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale che custodisce i celebri Bronzi di Riace.

Realizzato all’interno di un bene confiscato, l’infopoint sarà un presidio stabile per i turisti e offrirà servizi di informazione su itinerari, eventi e luoghi di interesse in città. In evidenza anche il logo “Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo”, eredità della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027.

Dopo i ritardi e le difficoltà degli ultimi mesi, l’amministrazione si appresta quindi ad aprire, nel giro di poche settimane, tre infopoint: due sul Lungomare Falcomatà e uno in pieno centro. Un risultato, seppur arrivato in ritardo, importante per migliorare l’accoglienza e dare finalmente risposta alle esigenze di cittadini, turisti e operatori del settore.