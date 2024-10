Reggio Calabria approda su Instagram con #belliegentili, il contest fotografico dell’estate reggina

Parte oggi sul canale Instagram del Comune di Reggio Calabria @cittadireggiocalabria il contest #belliegentili che terminerà il prossimo 11 settembre, a conclusione della festa patronale dedicata a Santa Maria Madre della Consolazione, principale ricorrenza civile e religiosa della città.

L’iniziativa, a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Hermes srl e Atam spa, nasce per contribuire a diffondere l’immagine concreta e positiva della comunità reggina che esiste e resiste per costruire il cambiamento.

Belli e gentili sono coloro che vivono Reggio ogni giorno determinati a impegnarsi per cambiarla in meglio.

Per molti la gentilezza non appare come un fattore naturale, ma come un rischio che pochi decidono di correre. La gentilezza, invece, basandosi su philantropia (amore per l’umanità) e caritas (amore per il prossimo), rimanda al “cuore aperto” che ha chi è bendisposto verso gli altri.

Ecco perché non solo belli ma anche gentili.

Siamo belli, nel modo di fare e trasmettere voglia di fare.

Siamo gentili, che non significa solo educati, ma generosi ed empatici, disponibili alla condivisione e alla partecipazione nella nostra comunità.

È questa la faccia migliore di Reggio che deve essere ricercata e immortalata in uno scatto.

Come partecipare al contest

Basta una foto – un selfie, una panoramica, uno scorcio – con la città sullo sfondo, con l’hashtag #belliegentili, che evidenzi l’appartenenza civile e culturale al territorio.

Essere belli e gentili può voler dire:

suggerire a un turista disorientato i posti più belli da visitare e i cibi più buoni da assaggiare;

spostarsi in città in bicicletta e con i bus;

conversare con una persona anziana sull’autobus;

essere pazienti in coda;

pagare il biglietto dei mezzi pubblici

parcheggiare in maniera ordinata;

partecipare agli eventi in programma;

proporre iniziative di interesse per la collettività;

donare spontaneamente qualcosa di utile per il riuso collettivo;

condividere le esperienze per renderle più efficaci;

apprendere e far apprendere qualcosa di nuovo.

Visi, luoghi e storie, racchiusi in un’immagine fotografica che, mentre l’estate trascorre, trasmettano la bellezza di cui i reggini sono portatori sani.

Le fotografie più cliccate, che promuoveranno al meglio l’immagine della città, saranno condivise sui profili social ufficiali del Comune di Reggio Calabria.

I più #belliegentili saranno protagonisti di un evento organizzato al termine del contest.

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.reggiocal.it.

Reggio Calabria, 2 luglio 2018

uffstampa@reggiocal.it