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Reggio, discarica in fiamme ad Arghillà: l’intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Sul posto sono state impegnate per tutta la notte tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte da 24.000 litri e un mezzo per il movimento terra

19 Luglio 2026 - 16:27 | di Redazione

Un vasto intervento dei Vigili del Fuoco è stato effettuato nel quartiere Arghillà, a Reggio Calabria, dove le immagini mostrano ciò che resta di una discarica a cielo aperto dopo le fiamme.

Sul posto sono state impegnate per tutta la notte tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte da 24.000 litri e un mezzo per il movimento terra. Il video documenta uno scenario desolante: distese di rifiuti carbonizzati, mobili, materassi, carcasse di automobili e materiali di ogni genere ridotti in cenere.

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Le immagini dell’intervento ad Arghillà

L’area appare completamente devastata, con cumuli di rifiuti anneriti e vaste porzioni di terreno ricoperte dai resti dell’incendio. Il lavoro dei Vigili del Fuoco e dei mezzi impiegati è proseguito per tutta la notte per mettere in sicurezza la zona e intervenire sui residui ancora presenti tra i materiali bruciati.

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