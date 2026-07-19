Reggio, discarica in fiamme ad Arghillà: l’intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Sul posto sono state impegnate per tutta la notte tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte da 24.000 litri e un mezzo per il movimento terra

Un vasto intervento dei Vigili del Fuoco è stato effettuato nel quartiere Arghillà, a Reggio Calabria, dove le immagini mostrano ciò che resta di una discarica a cielo aperto dopo le fiamme.

Sul posto sono state impegnate per tutta la notte tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte da 24.000 litri e un mezzo per il movimento terra. Il video documenta uno scenario desolante: distese di rifiuti carbonizzati, mobili, materassi, carcasse di automobili e materiali di ogni genere ridotti in cenere.

Leggi anche

Le immagini dell’intervento ad Arghillà

L’area appare completamente devastata, con cumuli di rifiuti anneriti e vaste porzioni di terreno ricoperte dai resti dell’incendio. Il lavoro dei Vigili del Fuoco e dei mezzi impiegati è proseguito per tutta la notte per mettere in sicurezza la zona e intervenire sui residui ancora presenti tra i materiali bruciati.