Reggio, arrestate 5 persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva

Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, stanno conducendo un’operazione nei confronti di un’associazione a delinquere. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica e riguarda 5 indagati ritenuti a vario titolo responsabili del reato associazione finalizzata alla frode sportiva.

I provvedimenti eseguiti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari e sono suscettivi di impugnazione. Pertanto, fino a sentenza definitiva, gli indagati devono essere considerati innocenti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, terrà alle 11:00 presso la sala didattica della Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria – Ce.Dir.