Reggio, arrestato 32enne algerino per detenzione di sostanza stupefacente

Lo scorso 28 gennaio, personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, coadiuvato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Unita Cinofila della Questura di Reggio Calabria, ha tratto in arresto un trentaduenne algerino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato in quanto, all’interno di un immobile sito in Catona, custodiva un consistente quantitativo di sostanza stupefacente (tra marijuana e cocaina), divisa in diverse buste (anche sottovuoto) ed occultata in vari punti dello stabile in cui risiedeva. Oltre alla sostanza, è stato rinvenuto anche il tipico materiale da confezionamento (bilancini di precisione, macchina per il sottovuoto e carta stagnola), che lasciava supporre una strutturata attività di spaccio.

L’attività della Squadra Mobile si inserisce in un contesto di più ampio respiro, programmato dalla Questura di Reggio Calabria e volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Reggio Calabria. In particolare, l’arresto dell’uomo di nazionalità algerina è stato propiziato da una mirata attività investigativa degli Agenti della Questura, che avendo notato nell’area di Catona negli ultimi tempi il reiterarsi di condotte giudicate anomale, o, più precisamente, assimilabili a quelle di uno spacciatore, avevano ritenuto di compiere ulteriori approfondimenti.

Gli spostamenti dell’uomo erano stati quindi seguiti con maggiore attenzione e costanza, fino al pomeriggio del 28.01.2025, quando nell’ambito di uno dei suddetti servizi gli Agenti della Squadra Mobile, unitamente al personale dell’U.P.G.S.P., decidevano di intervenire bloccando l’uomo all’interno dell’immobile, dove si riteneva che custodisse la sostanza stupefacente.

Qui, a seguito di una approfondita perquisizione, effettuata anche con l’ausilio delle Unità Cinofile, veniva rinvenuto un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, 1.2 kg di marijuana ed 1 kg di cocaina, in parte nascosto all’interno di un armadio dentro l’abitazione abitata dall’algerino ed in parte occultato dentro ad un bidone di plastica interrato nel giardino prospiciente alla casa.

L’uomo veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne disponeva la traduzione in carcere. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, per l’uomo vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.