Reggio, prete arrestato per abusi su minore: le precisazioni dell’arcidiocesi di Cosenza

Di seguito la nota pubblicata dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano in merito all’arresto del prete in provincia di Cosenza dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria accusato di violenza sessuale su un minore.

Il suo Ordine ha seguito l’iter previsto in questi casi a livello canonico e successivamente lo aveva trasferito in un convento del nostro territorio dove è stato raggiunto, in seguito alle indagini delle autorità civili preposte, da provvedimento dell’Autorità giudiziaria e di conseguenza sottoposto a provvedimento restrittivo per presunta violenza.