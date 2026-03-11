Reggio, nuovi Asili nido in arrivo. Brunetti: ‘Dall’ex Polveriera a Gallico, investiamo sull’infanzia’

A Reggio Calabria il tema dei servizi per l’infanzia torna al centro dell’attenzione. Tra i cantieri avviati negli ultimi mesi c’è anche quello dell’asilo nido nell’area dell’ex Polveriera di Modena-Ciccarello, progetto che punta a trasformare uno spazio segnato per anni da degrado e abbandono in un luogo dedicato ai bambini e alle famiglie.

L’intervento rientra nel piano di riqualificazione dell’ex Selleria, un’area che negli ultimi anni è stata interessata da demolizioni, bonifiche e interventi di recupero urbano. Qui sorgerà un asilo nido comunale circondato da un parco urbano, con spazi verdi e aree gioco pensate per i più piccoli. Un progetto finanziato con risorse legate al PNRR e ai programmi di sviluppo per la città metropolitana.

Il nuovo nido rappresenta una risposta concreta a un bisogno reale della città. A Reggio Calabria, infatti, i servizi pubblici per la prima infanzia sono stati a lungo pochi rispetto alle necessità delle famiglie. Proprio su questo fronte l’amministrazione comunale rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni.

A fare il punto è stato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Brunetti, che ha ricordato come il Comune stia portando avanti diversi interventi dedicati agli asili nido.

“Tanti cantieri sono in corso, soprattutto sugli asili e sull’infanzia. Sappiamo che purtroppo la Calabria è ultima in Italia su questo tema, ma non Reggio fortunatamente. Quando ci siamo insediati nel 2014 al Comune di Reggio Calabria esisteva solo un asilo nido. In questi anni ne sono stati riaperti altri due e siamo in fase di costruzione di altri tre asili nido”.

Tra questi c’è proprio quello previsto nell’area dell’ex Polveriera di Modena, dove i lavori stanno proseguendo.

“Uno è nella zona dell’ex Polveriera di Modena, dove i lavori stanno andando avanti. Gli altri due sono a Gallina e in via Madonna di Fatima, dove siamo alle fasi preliminari di avvio dei lavori”.

Parallelamente proseguono anche gli interventi sugli asili già esistenti o in fase di completamento in altre zone della città.

“Stiamo quasi completando l’asilo della zona di San Brunello, siamo in dirittura d’arrivo. Lo stesso vale per l’asilo nell’area dell’ex Parco Caserta. Il terzo, già completo, è quello di Gallico Superiore: mancano soltanto le aree esterne e il verde attrezzato”.

Secondo Brunetti, questi tre interventi saranno pronti a breve e potranno essere restituiti alla città. “Li restituiremo ai nostri bambini affinché possano vivere le ore scolastiche in tranquillità, serenità e soprattutto in sicurezza”.

L’asilo previsto nell’area di Modena-Ciccarello si inserisce quindi in un quadro più ampio di investimenti sui servizi educativi. Un tassello della riqualificazione urbana che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a cambiare il volto di quartieri che per anni sono stati associati a marginalità e difficoltà sociali.