Report delle società partecipate, i gruppi di maggioranza: ‘Premiato il lavoro svolto con dedizione e costanza’

Lo scrivono in una nota stampa i gruppi di Maggioranza, dopo l’incontro di presentazione dei report delle società partecipate a palazzo San Giorgio.

“In particolare – hanno evidenziato i consiglieri – il lavoro svolto con dedizione e costanza negli anni è finalmente premiato oggi, come testimoniato da risultati concreti. Alcune di queste aziende sono passate a una gestione interamente pubblica, come nel caso di Atam e Castore, con la compartecipazione della Città Metropolitana, mentre Hermes ha compiuto passi significativi per migliorare il proprio bilancio e l’efficienza. Le nostre società partecipate hanno saputo innovare, raggiungendo standard di modernità che non solo rispondono alle necessità della città, ma anche ne elevano la qualità dei servizi, con un impatto positivo tangibile sul territorio. A tutto ciò si aggiungono i sacrifici dei lavoratori, che ogni giorno contribuiscono con passione e professionalità a dare visibilità e riconoscibilità a queste aziende. Le loro prestazioni, sul campo e nella vita quotidiana della città, sono una testimonianza di impegno costante. I percorsi virtuosi intrapresi dall’Amministrazione Falcomatà sono il risultato di scelte coraggiose, che hanno comportato anche assunzione di rischi, ma che oggi si traducono in risultati concreti per la nostra comunità. È fondamentale che i cittadini siano informati su questi successi, perché sono loro i primi beneficiari dei servizi offerti. La trasparenza e la comunicazione dei risultati sono, infatti, essenziali per creare un legame di fiducia tra l’Amministrazione e i reggini”.