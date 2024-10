Reggio – Attacchi deliranti sui social, Potere al popolo: “Vicini a Patrizia Gambardella”

Potere al Popolo! Reggio Calabria esprime la propria piena solidarietà all’associazione “Il cuore di Medea” e alla sua presidente Patrizia Gambardella, nei giorni scorsi oggetto di attacchi deliranti sui social.

La colpa di Patrizia e delle attiviste de “Il Cuore di Medea”, è quella di portare sostegno, solidarietà e, soprattutto, aiuto concreto alle vittime di violenza, sostenendole dentro e fuori dalle aule dei tribunali.

Leggi anche

Non è nostro compito né ruolo entrare nel merito penale di certe affermazioni, ma non possiamo che condannarne forma e contenuto per il livore, la volgarità, l’assoluto disprezzo verso le donne che traspare da ogni singola parola.

Contrariamente a quanto affermato da chi si nasconde dietro una tastiera per lanciare accuse ingiuriose e calunniose, nel corso della nostra attività di sportello migranti abbiamo trovato ne “Il Cuore di Medea”, cui ci siamo rivolti per un supporto, una realtà competente, disponibile e seriamente impegnata nelle attività di sostegno alle donne vittime di violenza. Siamo certi che questa spiacevole situazione renderà le attiviste ancora più determinate ad andare avanti.