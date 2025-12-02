Reggio, 2 milioni di euro a sostegno delle imprese per promuovere cultura e turismo

Il Comune di Reggio Calabria, rafforzando l’impegno nell’ambito dell’Agenda Digitale e Innovazione Urbana della Città Metropolitana e in attuazione dell’Azione 1.1.3.1 del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, ha pubblicato in pre-informazione due importanti Avvisi relativi a interventi che mirano a rafforzare la competitività, la crescita sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro.

L’iniziativa Riqualificazione e valorizzazione del centro storico, con una dotazione finanziaria complessiva di 1,2 milioni di euro, è a favore di micro e piccole imprese commerciali e artigianali. L’obiettivo è duplice: sostenere la crescita sostenibile e la competitività, supportare attivamente la ripresa economica del centro urbano attraverso l’erogazione di contributi economici a fondo perduto.

L’Avviso, consultabile cliccando qui, mira a promuovere progetti di investimento destinati ad aiutare le attività esistenti e a supportare la nascita di nuove realtà che operano o intendono operare nei settori del commercio, artigianato e servizi.

L’iniziativa è strutturata in due linee di intervento distinte per massimizzare l’efficacia degli aiuti.

Le due linee di intervento per la valorizzazione del centro storico

La Linea A è destinata alle imprese esistenti, mira al miglioramento e all’innovazione del processo produttivo delle attività già operanti nel centro storico e ha una dotazione finanziaria complessiva di 500mila euro. Possono presentare domanda piccole e medie imprese (PMI), società o imprese individuali già costituite.

Sono ammessi interventi relativi a:

riorganizzazione delle superfici di produzione/vendita

progetti di digitalizzazione

investimenti orientati alla sostenibilità tecnologica e ambientale

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% dell’investimento ammissibile, fino a un tetto massimo di 30mila euro. L’investimento minimo ammissibile richiesto è di 10mila euro.

La Linea B è dedicata alle nuove imprese e ha come scopo la promozione e la creazione di nuove attività economiche e produttive nel centro storico. La dotazione finanziaria ammonta a 700mila euro.

Beneficiari sono le persone fisiche che si impegnano ad avviare un’attività di lavoro autonomo o a costituire una società. Gli interventi ammissibili riguardano progetti imprenditoriali nei settori:

commercio al dettaglio

innovazione digitale

artigianato tradizionale e innovativo

agroalimentare di qualità

servizi per la valorizzazione dei prodotti tipici

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento ammissibile, fino a un massimale di 50mila euro, con un investimento minimo ammissibile di 20mila euro. Inoltre, è previsto un contributo per le spese di capitale circolante fino al 20% del contributo concedibile.

Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico

L’iniziativa Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e turistico del territorio della città di Reggio Calabria, con una dotazione finanziaria di 800mila euro, si focalizza sulla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio.

L’Avviso, consultabile cliccando <a href=”#”>qui</a>, mira a incentivare la realizzazione di nuovi investimenti produttivi nel settore turistico-culturale, generando servizi di qualità, accessibili e sostenibili. L’obiettivo è una rigenerazione funzionale degli spazi, in un’ottica di sviluppo sostenibile e zero consumo di suolo.

Beneficiari sono le persone fisiche che intendono avviare un’attività (ditta individuale o società) in possesso dei requisiti di ammissibilità. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto del 70% dell’investimento ammissibile, fino a un massimo di 50mila euro, con un investimento minimo di 10mila euro. È previsto anche un contributo per le spese di capitale circolante (fino al 20% del contributo concedibile).