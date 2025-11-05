Natale 2025, pubblicati i bandi per gli eventi in centro e nei quartieri. Romeo: ‘Reggio sarà ancora più attrattiva’

Stanziati 250mila euro per l'installazione delle luminarie artistiche, che saranno estese sia a nord che a sud del centro storico

Sono in via di pubblicazione gli Avvisi pubblici del Comune di Reggio Calabria per la selezione di proposte e concessione di contributi destinati alla realizzazione di eventi e iniziative natalizie per le festività 2025/2026.

L’obiettivo dell’Amministrazione è promuovere un Natale diffuso e partecipato, che valorizzi i quartieri, le tradizioni popolari e le eccellenze artistiche e artigianali del territorio.

Natale nei quartieri: progetti e risorse per le ex Circoscrizioni

Tra i progetti su cui il Comune punta maggiormente ci sono quelli dedicati alla rivitalizzazione dei quartieri delle ex 14 Circoscrizioni, con esclusione del centro storico.

L’Avviso pubblico mira a raccogliere una proposta per ciascuna ex Circoscrizione, con iniziative di carattere:

musicale

artistico-culturale

artigianale e legate agli antichi mestieri

popolare e di animazione territoriale

arti performative

Il bando, rivolto esclusivamente a Enti del Terzo Settore e Associazioni (anche in partenariato), prevede uno stanziamento complessivo di 140mila euro, finanziato nell’ambito del Progetto POC_RC I.3.1.e – Azioni immateriali e materiali a completamento rigenerazione waterfront ed al recupero fisico, sociale ed economico delle aree urbane periferiche con priorità di quelle degradate.

Luminarie artistiche e decorazioni del centro storico

Un ulteriore stanziamento di 250mila euro (a valere sui fondi Pn Metro Plus 21/27) è destinato all’installazione di luminarie artistiche per la valorizzazione delle piazze e vie del centro storico, oltre che del percorso Lungomare Falcomatà – Corso Matteotti.

Le decorazioni comprenderanno proiezioni artistiche, video mapping, laser ed effetti luminosi su edifici storici e istituzionali. Le luminarie saranno accese dal 5 dicembre al 6 gennaio e quest’anno verranno estese fino ai quartieri Santa Caterina e Viale Aldo Moro.

Animazione natalizia e spettacoli in centro città

Un terzo Avviso pubblico finanzia le attività di animazione nel centro storico nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, con:

spettacoli ispirati al Natale su Corso Garibaldi

accensione dell’albero a Piazza Duomo il 5 dicembre

il Reunion Dj il 27 dicembre a Piazza De Nava

il spettacolo dell’Epifania il 6 gennaio, sempre a Piazza De Nava

Le risorse stanziate per queste iniziative ammontano a 150mila euro, anch’esse finanziate tramite POC_RC I.3.1.e.

Romeo: “Non solo centro, ma anche periferie. Speriamo in un’ampia partecipazione”

«Ringrazio gli uffici comunali preposti – ha commentato l’assessore alla Città europea e resiliente, Carmelo Romeo – per la celerità con cui hanno tradotto le linee di indirizzo emanate pochi giorni fa dalla Giunta in Avvisi pubblici. Tra i progetti su cui l’Amministrazione comunale punta di più, dopo l’ampia partecipazione riscontrata sia in occasione del Natale 2024 che dell’Estate Reggina 2025, c’è quello rivolto ai quartieri.

L’idea è quella di dare l’opportunità a ogni ex Circoscrizione di mettere a terra i propri talenti e le proprie tradizioni, facendo riscoprire l’unicità dei territori sia ai reggini che ai visitatori. Anche per l’animazione in centro abbiamo lasciato ampio spazio alle proposte progettuali. Poi ci sono le luminarie, su cui continuiamo a investire molto perché stimolano anche le attività private a contribuire a rendere la città più bella e attrattiva».