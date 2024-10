Reggio, via al bando per l’Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Di seguito il comunicato stampa dell’amministrazione di Reggio Calabria con le dichiarazioni dell’Assessore con deleghe a Welfare e Politiche della famiglia, Lucia Anita Nucera.

Dichiara l’esponente della Giunta:

La sintesi del bando per l’Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pubblicato dal Comune di Reggio Calabria:

“Un risultato molto importante per chi usufruisce dei servizi e per tutta la città”.

Tramite l’erogazione del bando si punta a potenziare le attività orientate a sostenere e sviluppare l’autonomia e le capacità delle persone disabili, per la tutela del diritto allo studio e delle esigenze di assistenza ed integrazione dei minori disabili destinatari del servizio.

Ha spiegato l’Assessore con deleghe a Welfare e Politiche della famiglia, Lucia Anita Nucera:

“È un risultato eccezionale per il nostro territorio grazie ai fondi europei possiamo offrire un bando che è frutto di un percorso concertato nel tempo con le organizzazioni sindacali. Un investimento di oltre 12 milioni di euro, per una gara di 3 anni, per il conferimento di una qualifica “livello C”. Se si pensa che siamo partiti con 500mila euro e 70 persone impiegate e, ad oggi, siamo arrivati a 3,5 milioni di euro e oltre 250 persone impegnate nel servizio, sicuramente è un incremento importante sia per quanto concerne i posti di lavoro ma, soprattutto, perché così possiamo potenziare i servizi a sostegno delle fasce più deboli”.