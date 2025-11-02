Reggio, Barreca: ‘Impegno dell’Amministrazione per i reggini e per i luoghi della memoria’

Il consigliere Franco Barreca ringrazia gli operatori dei 23 cimiteri di Reggio e annuncia nuovi interventi per decoro, manutenzione e servizi

“Nei primi giorni di novembre ricorrono due giornate significative per tutto il nostro Paese. Un giorno di festa e un giorno di memoria e di rispetto. La popolazione vive entrambe con sentimenti commossi. I cimiteri diventano luoghi in cui si concentra la più profonda attenzione al ricordo. In queste ore si svolgono processioni silenziose, cariche di immagini e pensieri che attraversano la nostra memoria collettiva. Ognuno porta con sé il ricordo di una persona cara perduto. È una sequenza di emozioni e pensieri che tocca il cuore di ciascuno”.

È quanto afferma in una nota stampa il consigliere delegato ai cimiteri Franco Barreca.

Il ringraziamento agli operatori dei cimiteri cittadini

“È compito degli addetti al mantenimento del decoro di questi luoghi far sì che queste visite avvengano nelle migliori condizioni possibili. Desidero – dichiara Barreca – ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori della struttura che gestisce i 23 cimiteri cittadini per il lavoro svolto con dedizione e senso di responsabilità, nonostante la carenza di personale. A loro va il mio apprezzamento per l’impegno dimostrato nei mesi scorsi, per consentire a ogni cittadino di rendere omaggio ai propri cari in spazi ordinati e accoglienti”.

Collaborazione e impegno per il decoro urbano

“Un ringraziamento particolare va alla Polizia locale, alla Castore, impegnata quotidianamente nelle operazioni di sepoltura, posa dei marmi e piccole riparazioni, a Ecologia Oggi per le attività di spazzamento e pulizia dei viali e alla cooperativa che si occupa della manutenzione del verde comunale. Ringrazio anche i dipendenti degli uffici, che curano con professionalità la gestione delle pratiche amministrative relative a loculi, cappelle e concessioni, garantendo continuità e ordine a un settore complesso e delicato”.

