Redel Viola, al Palacalafiore torna il pubblico neroarancio per il derby calabrese

Si torna a respirare a basket a Reggio Calabria per il turno infrasettimanale che stasera alle 18:00 vede impegnate nella quattordicesima giornata la Redel Viola contro la Bim Bum Basket Rende di coach Carbone.

La capolista Viola, finalmente, riabbraccia al Palacalafiore il proprio pubblico – e il club manager Porcino – dopo la squalifica di due turni inflitta dal giudice sportivo, e per il derby di stasera si attende il ritorno del grande pubblico al palazzetto.

Il gruppo neroarancio guidato sapientemente da coach Cadeo prosegue il proprio percorso di crescita e nel suo cammino incrocia un avversario che ha vissuto finora un campionato pieno di difficoltà. Quattro le vittorie in totale in questa stagione da parte dei rendesi, quattro le sconfitte consecutive prima del derby calabrese dì stasera.

L’avversario

Il roster della Sintegra Rende costruito quest’estate dopo le conferme di Gatta e Ginefra ha come punto di forza la coppia sotto canestro composta da Tartamella, pivot ex Barcellona, e dalla temibilissima alla forte Juan Ignacio Baquero. Sugli esterni coach Carbone può contare su un mix di qualità ed esperienza dato dalla coppia formata da De Angelis e Ballati. In cabina di regia l’innesto a novembre del sudamericano Santiago Beyrne, play di vent’anni e un metro e 92 centimetri cresciuto a Varese, a dar manforte a Ginefra.

Shvets, Lucadamo e Guido completano le rotazioni di coach Carbone, che ai nostri microfoni ha spiegato il momento difficile e l’annata deludente della propria squadra:

“È un momento non buono e fra le varie attenuanti ci sono sempre problematiche di salute dei giocatori: quest’anno è veramente una cosa impressionante. Quello che ci ha pesato tantissimo è stato l’infortunio di De Angelis, che non ha giocato per tre partite. Per noi Marco è un punto di riferimento. L’ultima assenza domenica, abbiamo dovuto fare a meno del nostro centro titolare (Tartamella n.d.r.) perché ha avuto un virus intestinale molto forte. Venerdì e sabato è stato ricoverato in ospedale, poi domenica si è ripreso ma non era in grado di poter giocare. Al di là di questo, sicuramente ci siamo complicati la vita un po’ da soli, perché ritengo che le sconfitte che sono arrivate a Marigliano, in casa col Barcellona, e quella di domenica scorsa col Castanea era evitabili. Non si vince quando si va, come domenica, in lunetta e ai tiri liberi ottieni 10/22 nei canestri di casa tua: vuol dire che la condizione mentale non è sicuramente ideale. Bisogna rimboccarsi le maniche, stare zitti, lavorare a testa bassa e cercare di recuperare il recuperabile. Anche se, chiaramente, la stagione è fortemente compromessa”.

Stasera l’allenatore rendese sa di dover affrontare un avversario ostico, con motivazioni, obbiettivi e armi diverse:

“Gara non dico impossibile ma sicuramente difficilissima per noi. Per la condizione mentale, ma soprattutto per le condizioni tecnico-fisiche, oserei dire. La Viola è stata brava a creare una squadra dove principalmente ha costruito un gruppo di atleti: i vari Donati, Ani, Idiaru, Bangu, hanno una fisicità enorme. Una squadra che ad inizio quarto quarto a Catanzaro è sotto di 19 poi vince di 10 vuol dire che ha veramente un’enorme forza fisica, ancor di più una condizione mentale che viene di pari passo con tutte le altre componenti. Perciò sappiamo perfettamente che per noi non sarà una gara agevole, però dobbiamo dare dei segnali a noi stessi, e per il futuro. Noi le partite ce le siamo giocate tutte, quelle che sono rimaste dobbiamo affrontarle con lo spirito di fare delle finali e cercare di ottenere il massimo”.

Arbitri della serata i signori Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza e Gianmarco Greco di Settingiano (CZ). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.