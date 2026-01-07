Reggio, ‘La Befana del Vigile Urbano’ in Pediatria: nella calza dolci, gadget e…tablet

Al Grande Ospedale Metropolitano un gesto di solidarietà e vicinanza per i bambini ricoverati e le loro famiglie

Tra la Befana e i bambini c’è da sempre un rapporto particolare, magico, incantato. Se la Befana si fa aiutare dalle volanti dei Vigili Urbani per portare i propri doni a destinazione allora anche quelle macchine, quelle persone in divisa, rubano un po’ di incanto, di magia e diventano per un giorno portatori di sogni, di speranza, di gioia.

Con questo spirito, in occasione della festività dell’Epifania, la Polizia Municipale di Reggio Calabria ha portato nei locali del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “La Befana del Vigile Urbano”, iniziativa che ha avuto l’obiettivo di regalare calze piene di leccornie, gadget, presidi sanitari, tablet e tanta gioia ai piccoli pazienti ricoverati ed alle loro famiglie.

Un’idea nata da tre agenti e immediatamente abbracciata da tutto il settore. Per l’occasione, un Agente vestito con il tradizionale costume da Befana ha distribuito i regali raccolti grazie alla generosità del personale del Corpo:

20 calze con dolciumi;

altrettanti kit con matite, temperino e borracce;

2 macchinari per aerosol;

un termometro digitale;

42 mascherine per aerosol;

1 pc;

4 tablet, di cui uno servirà agli ospiti in lunga degenza che frequentano la scuola da remoto.

La Direzione Strategica del G.O.M. e tutto il personale medico e sanitario della U.O.C. Pediatria desiderano esprimere apprezzamento per il gesto di grande solidarietà dal forte valore sociale che testimonia come la missione della Polizia Municipale non si esaurisca nel compito di vigilanza normativa, ma si compia anche attraverso gesti di concreta vicinanza verso i cittadini più fragili.

