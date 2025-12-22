Reggio, benedizione dei caschi e Santa Messa per i motociclisti nella Parrocchia di San Biagio Vescovo – FOTO

I motociclisti reggini hanno partecipato domenica 21 alla benedizione dei caschi e alla Santa Messa per i motociclisti nella Parrocchia di San Biagio Vescovo a Gallico Superiore, celebrata da Don Nino Russo, il dinamico prete – motociclista che con la sua Kawasaki 1000 partecipa spesso alla vita attiva dei motoclub cittadini.

All’evento, promosso da Roberto Canale con la Parrocchia, hanno aderito il motoclub Polizia di Stato, il motoclub Reggio Calabria e il gruppo motociclistico Baca ( Bikers against children abuse), che ha visto la partecipazione di un centinaio di motociclisti alla cerimonia religiosa, nel corso della quale Don Nino ha saputo interagire con i “colleghi” motociclisti che assieme ai consueti parrocchiani hanno affollato la Chiesa, ricordando anche i valori etici e morali racchiusi nella preghiera del motociclista , attribuita la vescovo di Sandau (Indonesia) , stampata e distribuita a tutti i presenti.

La preghiera del motociclista, recitata da tutti ad alta voce ha ricordato alcuni passaggi significativi e propri di tutto il movimento motociclistico che crediamo siano valori universali, sulla fratellanza e la solidarietà, l’amicizia e lo spirito di corpo, la lealtà e l’altruismo, il rispetto, l’emulazione, la fratellanza, la cooperazione, la non violenza, con l’invocazione finale al Signore, di dare la padronanza della moto che guidiamo, come pure la padronanza di noi stessi, perché non ci si lasci mai vincere facilmente dal male.

Nel corso dell’omelia è stato ricordato il contributo di solidarietà che non è mai mancato nei motociclisti reggini, sempre pronti a partecipare o a promuovere iniziative di beneficenza in favore dei più fragili, che siano bambini, anziani, o comunque soggetti bisognosi di attenzione o svago.

Alla fine della benedizione, la parte ludica gastronomica, con gli assaggi di gustosissimi cannoli alla ricotta, vino, e panettone per tutti, a chiusura di una bella giornata e di una bella iniziativa in perfetto clima natalizio, con la promessa di ripeterla anche il prossimo anno.