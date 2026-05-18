Reggio Calabria trionfa con Bicincittà, una festa di gioia, inclusione e comunità

Una domenica indimenticabile, baciata dal sole e colorata dall’entusiasmo di una città intera. La 38ª edizione di Bicincittà si è conclusa con successo, confermando Reggio Calabria come vera e propria capitale dell’inclusione e della sostenibilità. Promosso come ogni anno dall’UISP ed organizzato dal Circolo Tennis Padel Crucitti, questo appuntamento fisso e attesissimo da grandi e piccini si è trasformato in una grandiosa festa collettiva capace di unire sport, solidarietà e senso di comunità.

È stato uno spettacolo meraviglioso vedere tantissimi bambini, anche piccolissimi, cimentarsi a pedalare lungo le vie storiche della città. Accanto a loro, le proprie famiglie, che hanno colto lo spirito più autentico della domenica: una giornata interamente destinata alla condivisione, al relax e alla gioia di stare insieme. Il serpentone di biciclette ha attraversato la città portando con sé un’ondata di freschezza, dimostrando quanto sia forte il desiderio dei reggini di riappropriarsi dei propri spazi urbani all’insegna del benessere.

Il parte più emozionante della manifestazione è stato rappresentato dai meravigliosi ragazzi diversamente abili del progetto d’inclusione “Sport Insieme”, promosso dal DLF (Dopolavoro Ferroviario) e realizzato dal Circolo Crucitti. Grazie alla squisita e gentile collaborazione di ATAM, i ragazzi hanno potuto vivere l’intera esperienza da assoluti protagonisti a bordo di un esclusivo bus turistico cabrio e successivamente giocando in piazza a tennis, padel e calcetto.

A rendere l’atmosfera ancora più magica e festosa è stata la presenza della mascotte Sonic, la vera gioia di piccoli e grandi! Sonic è salito a bordo del bus insieme ai ragazzi, scatenando sorrisi e balli, e ha successivamente animato il momento del grande sorteggio finale.

Per tutti gli iscritti l’accoglienza è stata impeccabile sin dall’inizio, con la consegna del kit ufficiale composto da zainetto, cappellino e maglietta. Anche la tradizionale sosta ha rispettato le aspettative: un ricco e rigenerante ristoro offerto dal Circolo Tennis Padel Crucitti, reso possibile grazie al fondamentale contributo dei numerosi partner. I tantissimi sponsor commerciali, che hanno dato enorme lustro alla manifestazione, hanno anche omaggiato i partecipanti mettendo in palio una pioggia di gadgets e premi estratti a sorte alla fine della pedalata.

Come segno di profonda gratitudine, tutte le autorità e gli sponsor sono stati premiati con degli attestati speciali: un bellissimo ricordo tangibile da esporre con orgoglio nelle proprie attività.

Il successo e la serenità di una macchina così complessa sono stati garantiti da una rete di professionisti e volontari encomiabile, capaci di trasmettere protezione e sicurezza in ogni momento:

Le Forze dell’Ordine e di Assistenza: Un grazie di cuore alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, alla Guardia Faunistica Ambientale, alla Croce Rossa Italiana e all’ANPANA GEPA che, come ogni anno, hanno presidiato il percorso con dedizione.

Staff di Martino Moto: Costantemente presente nel tragitto per un affiancamento continuo e per il controllo sicuro delle traverse con le moto.

Cicli Jiriti: Una certezza assoluta, sinonimo di garanzia ed affidabilità tecnica per la perfetta riuscita della manifestazione.

Dietro questo capolavoro organizzativo c’è la firma indelebile del Presidente del Circolo Tennis Padel Crucitti, Demetrio Crucitti, e del suo instancabile staff. Con la sua straordinaria professionalità, competenza e infinita passione, il Presidente riesce ogni anno a rendere questo evento unico, speciale e travolgente. Sotto la sua guida, i 38 anni di Bicincittà non si sentono affatto: l’iniziativa conserva la freschezza, l’entusiasmo e la gioia di una giovane startup, pur avendo radici solidissime nel tessuto sociale della città.

Con la certezza e la garanzia di un format che si conferma vincente e insuperabile anno dopo anno, il Circolo Tennis Padel Crucitti insieme alla UISP con il suo Presidente Giuseppe Marra, ringraziano tutta la cittadinanza e danno ufficialmente appuntamento al prossimo anno per un’altra indimenticabile pedalata!