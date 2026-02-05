Carabinieri Forestali, Battaglia: ‘Presidio essenziale di legalità ed esempio di servizio al territorio’

Si è svolta presso il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” la consueta conferenza stampa di fine anno dei Carabinieri Forestali della Calabria e della Sicilia, dedicata alla presentazione del bilancio dell’attività operativa 2025 e del calendario CITES. All’evento hanno partecipato gli alti vertici dell’Arma, il prefetto Clara Vaccaro e il procuratore generale presso la Corte d’appello, Gerardo Dominijanni. Ad aprire i lavori è stata la rettrice del convitto, Francesca Arena.

Per l’Amministrazione comunale era presente il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che ha evidenziato «il grande impegno dei carabinieri forestali nel 2025, un anno ricco di attività operative per i reparti impegnati nei servizi di controllo, nella tutela del patrimonio forestale della regione, nella prevenzione degli incendi boschivi, nel contrasto ai reati ambientali, all’inquinamento e alla gestione illecita dei rifiuti, nonché nella tutela della fauna».

Educazione ambientale e legalità nelle scuole

«È particolarmente significativo che un momento di rendicontazione così rilevante si svolga in una scuola. Qui c’è una sinergia viva con gli studenti, che non sono solo spettatori ma parte attiva: sono il nostro futuro ed è fondamentale coinvolgerli sui temi della tutela della biodiversità e del rispetto dell’ambiente» ha dichiarato il sindaco ff Domenico Battaglia.

Accanto all’azione di controllo e repressione, il rappresentante di Palazzo San Giorgio ha sottolineato l’importanza del lavoro sull’educazione ambientale: «Il lavoro svolto dai Carabinieri Forestali di Calabria e Sicilia è un presidio essenziale di legalità e un esempio concreto di servizio al territorio».