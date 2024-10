Bilancio 2020 della Polizia Locale, Zucco: ‘Massimo impegno contro il Covid senza trascurare la routine’

Presentato il bilancio annuale della Polizia Locale di Reggio Calabria. Al tavolo dell’incontro anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Dott. Paolo Brunetti e l’assessore Rosanna Scopelliti.

Come di consueto, nella giornata che precede la festa di San Sebastiano, patrono dei Vigili urbani, il Comando della Polizia Locale ha incontrato gli organi di stampa per fare il punto della situazione presentando il resoconto delle attività del Corpo svolte nell’anno 2020.

All’incontro hanno partecipato , il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Dott. Paolo Brunetti, il comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco e l’assessore Rosanna Scopelliti.

Il lavoro quotidiano della Polizia Locale rappresenta una delle migliori testimonianze di impegno civile, tutela della legalità e garanzia dei diritti. Un percorso che anche nel 2020, in piena emergenza pandemica, si è alimentato della proficua e costruttiva sinergia tra lo stesso corpo e l’amministrazione comunale.

Rosanna Scopelliti, assessore con delega alla Cultura, turismo, legalità, scuola e Università del Comune di Reggio Calabria ha infatti elogiato il lavoro svolto.

“L’operato del Comandante Zucco e dei suoi uomini è supporto per l’amministrazione a 360°. Abbiamo dei numeri importanti sui risultati ottenuti lo scorso anno, soprattutto per la situazione in cui vivevamo. Il mio vuole essere senza dubbio un ringraziamento per il lavoro svolto dal Comandante Zucco e da tutto il Corpo. L’emergenza Covid ci ha imposto di mettere in ballo tutte le forze per la tutela del territorio ma soprattutto dei cittadini”.