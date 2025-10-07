Bluferries: gli imbarchi dei mezzi commerciali si spostano da Villa San Giovanni a Reggio 

La decisione è stata presa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Dal 13 ottobre e per i successivi 60 giorni, le navi Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri.

La decisione è stata presa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Modifiche temporanee ai collegamenti marittimi

Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi.

È invece temporaneamente sospeso, in entrambe le direzioni, il servizio di traghettamento di autovetture, camper e moto.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, sono disponibili informazioni sui siti ufficiali www.bluferries.it e www.fslogistix.com.