Reggio, Boss Doms alla spiaggia del Kalura con ‘Sandro portami al mare’

Domenica pomeriggio, la zona spiaggia del Kalura si anima con Sandro portami al mare, il format evento che ogni settimana porta musica e atmosfera estiva a Reggio Calabria. Questa volta con un protagonista d’eccezione: Boss Doms, dj, producer e polistrumentista italiano che vanta 10 dischi di platino e 6 d’oro.

Boss Doms è una delle figure influenti della scena musicale italiana. Lo abbiamo visto a Sanremo, all’Eurovision e in programmi tv come Pechino Express e Celebrity Hunted, spesso al fianco di Achille Lauro. Tra le sue collaborazioni, nomi come Gemitaiz, Noyz Narcos, Coez e Marracash.

L’appuntamento, firmato Wow Management, parte alle 15:30 e si arricchisce con la musica dei dj resident Antonio Venanzi, Paulcam e Federica Caracciolo, che accompagneranno il pubblico fino al tramonto.

Un’occasione perfetta per godersi la domenica con un sound di qualità, tra vibrazioni estive e buona compagnia.