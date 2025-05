Reggio, l’evento dell’ 1 Giugno’ approda all’Arena Ciccio Franco

L’evento che negli ultimi 14 anni segna l’inizio dell’estate per la nightlife reggina sbarca per la prima volta all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” con nuovi ed interessanti contenuti.

Promosso, in questa edizione, da CNA – Reggio Calabria e patrocinato da Camera di Commercio e Comune di Reggio Calabria, vedrà protagonisti, dalle 18:00 fino a tarda notte, i bartender del gruppo AIBES – Reggio Calabria, le imprese di CNA, e i migliori dj reggini.

Il Programma della serata

ore 18:00 “Essenza Mediterranea – Bergamot Mix Contest”: a cura di Aibes Reggio Calabria – Gara tra bartender per creare il miglior cocktail originale a base di bergamotto (succo, liquore, scorza, essenza, amari, sodati ed home made). Il vincitore verrà premiato dal Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e il cocktail verrà proposto come drink identitario del territorio nelle drink list delle migliori imprese.

Al termine della gara le imprese di CNA coinvolte nell’iniziativa daranno il via ad un autentico “Street Drink” in cui sarà possibile gustare, per tutta la durata dell’evento, le creazioni dei bartender.

Ore 20:00 Talk Show “Bergarè ”. Anteprima e pillole della manifestazione “Bergarè 2025” a cura della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

”. Anteprima e pillole della manifestazione “Bergarè 2025” a cura della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ore 21:00 fino a notte: Festival “PRIMO GIUGNO Reggio Sotte le Stelle” – a cura di WOW Management – i migliori dj reggini si susseguiranno per una grande festa che coinvolgerà tutta la città.

L’ingresso all’arena è completamente gratuito.

Poter organizzare dopo 14 anni quest’evento che ci sta tanto a cuore all’arena dello stretto è per me motivo di grande orgoglio ed anche emozione. Ritengo che sia importante andare sempre avanti e cercare di migliorarsi e sono molto felice di essere riuscito a coniugare le mie tre aree di interesse, CNA, Camera di Commercio e management degli eventi. Lo facciamo per la città perchè ha bisogno di momenti come questo e lo facciamo per noi che ce lo meritiamo dopo vent’anni di attività nel mondo degli eventi

Ringraziamenti speciali

Ringraziamenti speciali per i nostri partner:

Patrizia Sorrentino, Visual Show, Marco Pistone