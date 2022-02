Raccolta rifiuti, Brunetti: "Reggini, non dovete dirci grazie. Pagare tutti, pagare meno"

Nel corso dell'ultima puntata di Live Break (clicca qui), tra gli ospiti intervenuti anche Paolo Brunetti. Ai microfoni di CityNow, il sindaco f.f. si è soffermato su diversi temi.

Il servizio di raccolta rifiuti rimane uno degli argomenti più 'caldi' in città, con Teknoservice (al momento gestore in proroga) ed Ecologia Oggi che si contendono l'assegnazione.

Brunetti si dice soddisfatto di quanto realizzato sino a oggi, a conferma del pensiero del sindaco f.f. anche le parole dei reggini che hanno commentato la diretta di Live Break.

"In alcuni condomini abbiamo posizionato cassonetti, idea sperimentale che sta portando avanti Teknoservice. Il bilancio sinora è positivo ma non è tutto risolto, ci sono delle criticità ancora da affrontare. Il percorso che stiamo seguendo ci dovrà portare a capire quanto e come differenziano i cittadini e alla Tarip, tariffa puntuale, con sconti in bolletta o servizi erogati dal comune di Reggio Calabria", il pensiero di Brunetti.

Il sindaco f.f. non si sbilancia in merito al contenzioso giudiziario in atto, limitandosi ad evidenziale che Teknoservice in questi primi mesi ha operato bene.

"Il ricorso pendente in Consiglio di Stato verrà discusso il 3 marzo, vediamo cosa succederà. Ci tengo a ribadire che non tifiamo ne per Teknoservice ne per Ecologia Oggi. Di sicuro abbiamo apprezzato sino a oggi il lavoro della società Teknoservice, ma se il Consiglio di Stato deciderà che toccherà a Ecologia Oggi credo che anche loro saranno all’altezza. Il passaggio di consegna tra una società e l’altra non è semplice, la proroga varrà sino a quando non si concluderà il contenzioso giudiziario".

Una volta assegnato definitivamente il servizio di raccolta rifiuti, si potranno attuare in modo concreto le numerose novità presenti all'interno del bando.

"Tante le ipotesi progettuali che sono presenti nel bando di gara: le ecostazioni di quartiere, una app dedicata, il netturbino di quartiere che Teknoservice sta sperimentando in alcune zone. Ci sono -sottolinea Brunetti- linee di finanziamento con le quali riusciremo ad acquisire altre attrezzature, tra questi c’è un progetto riguardante le compostiere di prossimità".

L'emergenza rifiuti dei mesi scorsi è sicuramente attenuata, Ciccarello da 'quartiere discarica' è tornata ad essere una strada normale e percorribile, termometro di una situazione oggettivamente in miglioramento.

I reggini commentano soddisfatti e ringraziano ma Brunetti stoppa i complimenti: "Non voglio creare illusioni nei cittadini, e non devono dire ‘grazie’ per un servizio che gli tocca e che pagano profumatamente. La responsabilità nostra è anche far pagare tutti, cosa che oggi non accade purtroppo. Speriamo di poter garantire il servizio con la puntualità di queste ultime settimane".