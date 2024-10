Brunori torna a Reggio Calabria: la data del concerto

La Calabria è la sua terra, per questo motivo nel nuovo tour di Brunori Sas non poteva di certo mancare una tappa a lei dedicata

La Calabria è la sua terra, per questo motivo nel nuovo tour di Brunori Sas non poteva di certo mancare una tappa a lei dedicata. Dopo le esibizioni del Jova Beach Party ed alla Varia di Palmi, il cantautore calabrese tornerà nella città dello Stretto per un concerto dalle mille emozioni.

La data prefissata è quella del 5 aprile 2020 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Le prevendite saranno disponibili a partire da mercoledì 18 settembre.

Leggi anche

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

03.03 Jesolo (VE) – PalaInvent

07.03 Torino – Pala Alpitour

13.03 Milano – Mediolanum Forum

15.03 Bologna – Unipol Arena

21.03 Firenze – Mandela Forum

24.03 Ancona – PalaPrometeo

27.03 Roma – Palazzo Dello Sport

28.03 Napoli – PalaPartenope

03.04 Bari – PalaFlorio

05.04 Reggio Calabria – PalaCalafiore