Reggio, ‘Il camper dell’ascolto’ porta la psicologia in piazza: come prenotare consulenze gratuite

Il Camper dell’Ascolto sarà attivo dal 10 ottobre al 16 dicembre 2025 e offrirà consulenze gratuite previa prenotazione. Il calendario degli appuntamenti

Prendersi cura delle persone significa anche saper ascoltare. Con questa iniziativa, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre 2025, l’Associazione FARE X BENE e Oltre, brand di moda femminile appartenente al Gruppo Miroglio, lanciano “Il Camper dell’Ascolto”, un progetto innovativo di consulenza psicologica itinerante completamente gratuita, che da ottobre a dicembre presterà servizio in alcune piazze della città di Reggio Calabria.

FARE X BENE e Oltre, convinti che la salute mentale sia un diritto inalienabile di tutti, essendo vitale non solo per la crescita personale, ma anche per lo sviluppo di ogni comunità, hanno deciso di avviare questo progetto gratuito ai cittadini e alle cittadine di Reggio Calabria.

Il Camper, dopo il successo annuale del suo operato nella città di Milano (lanciato durante la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024, il camper ha accolto oltre 500 persone nelle vie della città di Milano), percorrerà le strade e le piazze della città per diventare un luogo sicuro, accogliente e inclusivo, dove chiunque ne senta il bisogno potrà trovare ascolto, sostegno e orientamento psicologico gratuito, grazie alla presenza di psicologhe e psicologi professionisti pronti a offrire un aiuto concreto.

“Crediamo che il benessere mentale sia un diritto fondamentale – spiegano i promotori del progetto – e che l’ascolto possa rappresentare il primo passo verso un percorso di consapevolezza e di cura. Per questo portiamo il supporto psicologico direttamente nei luoghi della vita quotidiana, per renderlo accessibile a tutte e a tutti”.

Il Camper dell’Ascolto: calendario e prenotazioni

Il Camper dell’Ascolto sarà attivo dal 10 ottobre al 16 dicembre 2025 e offrirà consulenze gratuite dalle ore 10:00 alle 13:00, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo: onlusfarexbene@gmail.com.

Calendario degli appuntamenti:

10 ottobre – Lungomare Italo Falcomatà

– 16 ottobre – Piazza De Nava

– 22 ottobre – Piazza Duomo

– 31 ottobre – Viale Messina 15

– 7 novembre – Viale Messina 15

– 14 novembre – Piazza De Nava

– 21 novembre – Piazza Duomo

– 28 novembre – Viale Messina 15

– 5 dicembre – Viale Messina 15

– 9 dicembre – Piazza De Nava

– 16 dicembre – Piazza Duomo

Il progetto nasce con l’obiettivo di rompere il tabù sulla salute mentale e di portare il supporto psicologico nei contesti quotidiani, vicino alle persone e alle loro storie. Un’iniziativa che mette al centro l’essere umano e il suo benessere, confermando ancora una volta l’impegno congiunto di Oltre e FARE X BENE nel costruire una comunità più attenta, solidale e consapevole.

Prima accoglienza psicologica e rete dei servizi

Il servizio fornito sul camper dagli psicologi e psicoterapeuti di FARE X BENE riguarda l’ambito di prima accoglienza psicologica e valutazione di ogni singolo caso, con possibilità di tornare per un ciclo di 3 incontri su prenotazione (inviando una mail all’indirizzo presente sui siti oltre.com e farexbene.it), e/o di essere indirizzati a servizi e professionisti specializzati sul territorio di competenza, garantendo informazioni, supporto e intercettazione del bisogno a partire da zone periferiche e spesso emarginate dai servizi a rapido accesso e fruibilità psicologica.

Per tutte le date previste, il camper sarà guidato dal dott. Nino Spezzano, proprietario del mezzo, che aiuterà a garantire, insieme alla psicologa responsabile progetto, dott.ssa Fabiana Cristiano, di FARE X BENE, un servizio il più possibile integrato e professionale, presidiando alcune delle zone principali di Reggio Calabria.

Il progetto

Il Camper dell’Ascolto intercetta e accoglie concretamente i suoi beneficiari, attraverso la competenza professionale del team di psicologi di FARE X BENE, certi che “Non c’è salute senza salute mentale”, un pilastro imprescindibile per la salute generale e il benessere di ogni individuo.

Il servizio è gratuito, prenotabile attraverso il sito ufficiale oltre.com e farexbene.it e offre:

colloqui individuali gestiti da un/una psicologo, all’interno di uno spazio protetto , dove trovare ascolto, sostegno, informazioni e confronto;

gestiti da un/una psicologo, all’interno di uno , dove trovare ascolto, sostegno, informazioni e confronto; accoglienza e ascolto, con possibilità di far intraprendere, con il consenso della persona, un percorso di supporto e indirizzandola ai vari servizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria (servizi sociali e sanitari, ecc.).

Il camper opera nel rispetto del diritto all’anonimato della persona e degli eventuali testimoni, e della riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite. L’approccio e i percorsi sono personalizzati per evitare la standardizzazione degli interventi proposti, dal momento che ogni situazione è individuale e personale.

Per prenotazioni o informazioni: onlusfarexbene@gmail.com