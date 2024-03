Addio campo di Modena. Avviata la bonifica: sorgeranno due edifici del Demanio?

Rione Modena, avviata nei giorni scorsi la bonifica di quello che una volta era il campo sportivo, oltre che della zona alle spalle del palazzo che ospita gli uffici della Regione.

Operai al lavoro per ripulire l’area, negli anni lasciata all’incuria e divenuta quasi una discarica. Come evidenziato dalle foto, il lavoro di bonifica è a buon punto anche se rimangono da rimuovere diverse carcasse di automobili, eredità di un vecchio sfasciacarrozze.

Come riportato in passato su queste pagine, l’area demaniale di Via San Sperato che comprende l’ormai ex campo di Modena, in disuso da moltissimi anni, nonchè l’area del ferro vecchio, verrà presto trasformata. Il nuovo progetto, secondo quanto raccolto, prevede la costruzione di uno o due edifici destinati agli uffici stessi del Demanio, comprese le Agenzie delle Entrate.

In uno spazio ed in un quartiere periferico e degradato come quello di Modena privare le nuove generazioni di un’area verde, seppur da anni abbandonata, sarebbe stato decisamente più auspicabile dare vita ad un’area dedicata allo sport e al verde, magari basata sulla ‘Cittadella dello Sport’ che era nelle intenzioni dell’amministrazione comunale.

Il consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi nei mesi scorsi (era il giugno del 2023) attraverso una diretta Facebook aveva promesso battaglia sulla situazione del campo di Modena.