Reggio, Forza Italia: ‘Campus del Mediterraneo segna una nuova era’

Reggio Calabria sta per diventare un punto di riferimento internazionale grazie alla realizzazione del Campus Universitario del Mediterraneo, un progetto che contribuirà significativamente allo sviluppo economico e culturale della città, dell’area dello stretto e dell’intera area metropolitana.

Il Progetto del Campus Universitario del Mediterraneo

Grazie all’impegno dell’On. Francesco Cannizzaro, membro della Commissione Bilancio a Montecitorio, il Governo ha stanziato 4 milioni di euro per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Questi fondi sono destinati alla costruzione di una moderna struttura universitaria che sorgerà nel cuore della città. Il campus includerà edifici accademici, residenze studentesche, impianti sportivi e spazi ricreativi, in una posizione strategica vicino al Consiglio Regionale e all’Ateneo. Questo permetterà la creazione di una vera e propria cittadella universitaria.

Nuova opportunità per il territorio

“Siamo convinti che la realizzazione del polo universitario contribuirà a dare nuova linfa all’intero territorio reggino, favorendo la crescita di un ecosistema accademico e imprenditoriale vivace e dinamico.

Il Campus Universitario del Mediterraneo non sarà solo un luogo di studio, ma un vero e proprio centro di aggregazione, di crescita culturale e professionale, che metterà al centro le esigenze di tutti gli studenti, con strutture moderne, residenze, impianti sportivi e spazi ricreativi: un’opportunità concreta per rendere Reggio Calabria una città più vivibile, accogliente e a misura di studente.

Il Campus Universitario, che sorgerà nel cuore della città, rappresenta un importante passo per favorire la mobilità e lo scambio culturale: il rilancio del territorio parte dalla necessità di offrire opportunità nuove ai giovani, che vogliamo trattenere qui, nella nostra città, nella nostra regione, offrendo loro una formazione di alto livello e servizi all’avanguardia.

Per i giovani, il futuro è finalmente più vicino, e il Campus Universitario rappresenta una delle tante opportunità che questa nuova fase di sviluppo, targata Forza Italia, potrà offrire”. Queste le parole di Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, consiglieri di Forza Italia.

Un Progetto Strategico per la Città e il Territorio

«Il campus universitario non è solo un’infrastruttura, ma una risposta alle sfide quotidiane del nostro territorio», afferma Rocco Messineo, delegato provinciale alle Politiche Giovanili di Forza Italia. «Con il Campus Universitario del Mediterraneo, la città metropolitana di Reggio Calabria, con la sua già valida università mediterranea, si trasforma in un polo di attrazione per studenti da tutta Italia, dall’Europa e dal Mediterraneo, creando nuove opportunità di crescita, formazione e innovazione per i nostri giovani».

Il progetto è in linea con il Piano Mattei per il Mediterraneo e punta a rafforzare l’offerta formativa dell’Ateneo, contribuendo al rilancio economico e culturale della città, attirando investimenti nei settori della ricerca, dell’innovazione e della cultura. Il campus sono convinto che rappresenterà un pilastro fondamentale per il futuro del nostro territorio, creando opportunità che stimoleranno una crescita sostenibile per le nuove generazioni.

«Questa iniziativa è solo l’inizio di un processo che vedrà l’intera città metropolitana di Reggio Calabria protagonista di un’importante trasformazione», conclude Messineo. Il Campus Universitario del Mediterraneo segnerà una nuova fase di rinnovamento e speranza per il nostro futuro.

La Visione di Forza Italia Giovani

«Con il Campus Universitario del Mediterraneo, Reggio diventerà un polo universitario attrattivo per giovani studenti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da tutta Europa e dal mondo: un centro di aggregazione e di crescita formativa che consacrerà Reggio come città universitaria d’eccellenza. Vogliamo che i giovani calabresi non siano più costretti a scappare per poter studiare, realizzarsi, costruire il loro futuro. Con l’approvazione di questo emendamento, l’On. Francesco Cannizzaro, da sempre vicino ai giovani e alle loro istanze, non soltanto permetterà la realizzazione di un’infrastruttura universitaria, ma molto di più: regala un segnale di speranza, di fiducia e di opportunità nuove ai giovani e alla città».

«Questo Campus è solo il primo passo verso una visione di sviluppo che metta al centro i giovani, la ricerca e l’innovazione in ambito formativo. La creazione di un ambiente stimolante, con spazi dedicati allo studio, alla ricerca e alla socializzazione, quale sarà il Campus Universitario del Mediterraneo, costituirà un passo fondamentale in un processo di crescita per Reggio e la Calabria, che contribuirà a ridisegnare il nostro territorio, dando ai giovani le opportunità che meritano».

«La possibilità di studiare a Reggio in un campus moderno e ben attrezzato permetterà a tanti nostri coetanei di restare qui, nella nostra città, per realizzare le proprie aspirazioni professionali e personali: il futuro è qui, nella nostra terra».