320 adesioni a Forza Italia in Calabria, i consiglieri reggini: ‘Risultato di una politica concreta’

Forza Italia annuncia 320 nuove adesioni in Calabria. Per Milia, Maiolino e Vizzari un segno di fiducia e radicamento nei territori

“L’ingresso di 320 nuovi amministratori in Forza Italia è una dimostrazione concreta di come il

nostro partito sia sempre più radicato e presente in ogni angolo della Calabria. È il segno che le

nostre politiche sono in sintonia con le esigenze dei territori e che stiamo costruendo una rete

solida per il rilancio della nostra Regione”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico

Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, dopo l’annuncio di ieri, in occasione della visita di

Antonio Tajani, in cui sono state presentate le nuove adesioni di Sindaci e amministratori locali

che andranno a rafforzare ulteriormente una rete già solida di rappresentanti nei territori.

Leggi anche

Un lavoro capillare nei territori

“Le 320 adesioni sono il risultato di un lavoro capillare e costante che stiamo portando avanti in

Calabria, insieme al nostro Segretario regionale , l’On. Francesco Cannizzaro.

Il suo impegno, insieme a quello del Presidente Roberto Occhiuto e di tutta la squadra azzurra

calabrese, sta dando i suoi frutti: ogni sindaco, ogni amministratore che entra a far parte di Forza

Italia ci conferma che siamo sulla strada giusta per realizzare un cambiamento positivo per la

Calabria” dichiara il gruppo consiliare.

Una politica vicina alle istanze locali

“L’entusiasmo che stiamo raccogliendo è il frutto di una politica che si radica nei territori e che

punta a dare risposte concrete, a partire dalle istanze degli amministratori locali” – concludono

così i consiglieri- “Siamo certi che questo flusso di adesioni continuerà a crescere, segno

tangibile della fiducia dei territori nelle politiche di crescita e valorizzazione che tutti noi di Forza

Italia stiamo portando avanti in questi anni”.