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‘Ndrangheta, Cannizzaro: ‘Durissimo colpo alle storiche cosche reggine, cancro per la parte sana della comunità’

Il plauso del primo cittadino alle forze dell'ordine per l'imponente operazione coordinata dalla DDA: "Segnale importante a tutela della gente perbene"

14 Luglio 2026 - 13:20 | Comunicato stampa

sindaco francesco cannizzaro

“Quanto emerso oggi grazie all’imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, e condotta con straordinaria professionalità dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, rappresenta un durissimo colpo inferto alla ‘ndrangheta, alle storiche cosche reggine e ad altre articolazioni attive sul nostro territorio, cancro per la parte sana della nostra comunità”.

È quanto afferma il Sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro.

“Si tratta di un’operazione di straordinaria rilevanza, che conferma, ancora una volta, la presenza forte, concreta e determinata dello Stato a Reggio e nell’intera Calabria. A tal proposito, intendo rivolgere i miei complimenti alla Questura di Reggio Calabria e al Comando provinciale dei Carabinieri per il grande lavoro investigativo svolto dalle loro donne e dai loro uomini, ad ennesima testimonianza della capacità delle istituzioni, della Squadra Stato, di contrastare con fermezza ed efficacia il crimine organizzato, colpendone strutture e interessi.

Il ringraziamento del sindaco ai magistrati e alle forze dell’ordine

A nome dell’Amministrazione comunale, pertanto, desidero esprimere il più sincero ringraziamento e la profonda gratitudine a tutti i magistrati, ai poliziotti ed ai carabinieri che a vario titolo hanno consentito che oggi lo Stato vincesse. Operazioni come questa rappresentano un segnale importante a tutela della gente perbene, dell’imprenditoria sana, per tutti coloro che ogni giorno scelgono di stare dalla parte della legalità, concorrendo a riscattare il nome di Reggio e della Calabria.

La lotta alla criminalità organizzata non può essere demandata esclusivamente alla magistratura e alle forze dell’ordine; è una sfida che coinvolge l’intera società e che richiede un impegno costante anche sul piano culturale e sociale. Reggio vuole e deve continuare a guardare avanti, con la consapevolezza che legalità, giustizia e senso di comunità rappresentano le fondamenta su cui costruire un futuro migliore”.

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