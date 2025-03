Reggio, Cardia visita R Marine Group: ‘Serve una soluzione. Pentimele potrebbe essere la risposta’

Questa mattina il Consigliere Mario Cardia ha visitato il Cantiere Nautico di Reggio Calabria, un’azienda unica sulla costa, in crescita e attiva nel soccorso alle imbarcazioni, incluse quelle militari.

“Un’attività bellissima e in espansione, che ha bisogno di assumere operai, ma che paradossalmente non può farlo perché non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane”, ha sottolineato Cardia.