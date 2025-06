Reggio, cantiere di piazza Garibaldi, l’annuncio del Rup e l’aggiornamento sui lavori

Anche l’assessore Palmenta e il comandante Zucco hanno partecipato ai lavori dell’organismo consiliare presieduto da Versace. L’ordinanza di divieto di sosta, in scadenza il 22 giugno, verrà prorogata solo per pochi giorni

Da un’ulteriore riunione che la VI Commissione consiliare (Sviluppo economico, attività produttive e turismo), presieduta da Carmelo Versace, ha dedicato all’ordinanza relativa al divieto di sosta in zona Piazza Garibaldi, è emerso che i lavori di messa in sicurezza dell’area degli scavi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro la fine del mese del giugno.

Leggi anche

Ad affermarlo nel corso della seduta è stato il Rup dell’intervento “Messa in sicurezza scavi piazza Garibaldi, I stralcio – Valorizzazione e fruizione resti archeologici”, Bruno Arcano, che ha chiarito come l’ordinanza in questione (la n. 414 del 29 maggio 2025), in vigore fino al 22 giugno, verrà prorogata di pochi giorni proprio per consentire l’ultimazione dei lavori con la posa in opera di una ringhiera in stile “Liberty”.

Il presidente Versace in apertura ha richiamato quanto emerso nella precedente seduta dedicata alla questione, riportando le preoccupazioni dei commercianti della zona per i quali la situazione ha inevitabilmente comportato dei disagi. Arcano dal canto suo ha spiegato che è stato necessario prorogare la precedente ordinanza scaduta nel mese di aprile perché la ditta impegnata nei lavori ha avuto spesso difficoltà anche di accesso al cantiere per la presenza di auto in sosta. Un ulteriore slittamento è stato dovuto ai tempi di consegna della ringhiera in stile “Liberty”, diversa rispetto a quella inizialmente progettata che è stata ritenuta poco sicura, che dovrebbe essere consegnata nei prossimi giorni.

Nel corso della seduta sono intervenuti anche i consiglieri Franco Barreca e Giovanni Latella. Il dirigente del settore Polizia Municipale e Viabilità, Salvatore Zucco, ha ripercorso gli interventi resisi necessari nel tempo su un’area complessa per la viabilità cittadina e in cui la sosta non consona delle auto a volte non consentiva il passaggio agevole dei bus del trasporto pubblico locale mettendo anche a rischio i pedoni. Zucco ha rimarcato che la Polizia municipale cerca di fare prevenzione e di essere tollerante ma, a volte, deve intervenire con sanzioni per rendere l’area percorribile e sicura.

In chiusura dei lavori il presidente Versace ha parlato della possibilità, ritenuta concreta, di destinare a parcheggio alcune porzioni dell’area per rispondere alle esigenze di commercianti, con un eventuale adeguamento anche della fermata dell’Atam. Ha partecipato alla seduta anche l’assessora alla “Città Sicura” Giuggi Palmenta che ha ribadito che l’Amministrazione comunale sta lavorando a una riorganizzazione complessiva della zona in un progetto più ampio – di cui i lavori di messa in sicurezza degli scavi sono appunto uno step – per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze di tutti e siano consone alle peculiarità storico-culturali del luogo.