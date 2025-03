Reggio Capitale della Cultura, Suraci (Azione): ‘Progetto che emoziona e unisce’

L’audizione per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027 è stata un momento di grande coinvolgimento, capace di suscitare emozioni profonde non solo tra i presenti in Commissione, ma anche tra i tanti che, come me, hanno seguito la diretta streaming.

Le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà hanno saputo trasmettere l’essenza di questa candidatura: un racconto identitario, autentico e carico di speranza, che guarda al passato per costruire il futuro. “Reggio non è solo un luogo da cui partire, ma un luogo in cui tornare”, ha affermato il primo cittadino, coniando il termine “tornanza”, rivolto ai tanti giovani che per motivi di studio o lavoro hanno lasciato la Calabria, ma che restano profondamente legati alla loro terra.

Un progetto che va oltre il titolo

La candidatura non è solo un traguardo simbolico, ma un’opportunità concreta per riprogrammare lo sviluppo culturale della città, consolidando un modello di crescita che metta al centro la cultura come volano di sviluppo economico e sociale. Azione Reggio Calabria sostiene con convinzione questa visione, che non si esaurisce in un evento di prestigio, ma punta a costruire un’eredità duratura per la città e per le nuove generazioni.

La cultura come identità e futuro

Il progetto presentato racconta una Reggio Calabria che non è solo bellezza paesaggistica e patrimonio artistico, ma una città capace di includere, innovare e rigenerarsi attraverso la cultura. La presenza di investimenti già previsti, come i 121 milioni di euro per il Museo del Mare, dimostra che questa candidatura si fonda su basi solide e non su promesse aleatorie.

Un impegno da portare avanti insieme

Il percorso intrapreso deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Qualunque sarà l’esito della selezione, la strada è tracciata: Reggio Calabria ha dimostrato di saper raccontare la propria storia con fierezza, di saper emozionare e coinvolgere. Questa candidatura ci ha uniti e resi ancora più consapevoli delle nostre potenzialità.

A prescindere dal risultato, questo è il momento di creare un sistema culturale forte e stabile, in grado di valorizzare la nostra città ben oltre il 2027. Azione Reggio Calabria sarà in prima linea per sostenere questo percorso, perché la cultura non è un lusso, ma un diritto e una straordinaria opportunità di crescita per tutti.