Capodanno Rai a Reggio, prevista area riservata per persone con disabilità

In occasione del Capodanno Rai L’anno che Verrà, per i giorni 30 (durante le prove l’accesso sarà consentito dalle ore 14:00) e 31 dicembre, è stata individuata un’area riservata alle persone con disabilità motoria certificata dalla competente Commissione Medica.

L’area dedicata è prevista con accesso lato mare – Via Genoese Zerbi (fino ad esaurimento posti). Gli interessati devono far pervenire istanza al seguente indirizzo mail: capodannorai@comune.reggio-calabria.it indicando il giorno di partecipazione.

Il Comune di Reggio Calabria informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, i dati personali (art. 4, n. 1 GDPR e art. 9 GDPR) forniti per l’accesso all’area dedicata al concerto di Capodanno che si terrà in Piazza Indipendenza saranno trattati esclusivamente per finalità organizzative e di sicurezza dell’evento. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza, adottando adeguate misure di sicurezza per proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti.