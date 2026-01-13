Reggio, al ‘Carducci – da Feltre’ la Giornata dell’Orientamento 

Giornata dell’Orientamento all’Istituto Comprensivo Carducci – V. da Feltre di Reggio Calabria, che si conferma luogo di scoperta, ascolto e condivisione.

Per gli alunni dell’Istituto, la Giornata ha rappresentato un vero e proprio viaggio interiore, durante il quale ogni studente ha potuto fermarsi, guardarsi dentro e riconoscere le proprie inclinazioni, i propri talenti e le proprie emozioni.

Aule, laboratori, palestra e Aula Magna si sono animati di voci, suoni, immagini e movimenti provenienti da tutti i plessi e da ogni ordine di scuola, in un clima di entusiasmo e di vivace partecipazione. Gli alunni, infatti, sono stati coinvolti in numerose attività laboratoriali e interdisciplinari come lezioni-concerto, body percussion, cineforum, laboratori di lingue, informatica, astronomia, arte. Il dialogo guidato dai docenti ha generato spazi autentici di confronto, favorendo l’autostima, la conoscenza di sé e lo sviluppo delle competenze trasversali.

È emerso con forza il valore della continuità educativa: dall’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria di primo grado, l’orientamento si costruisce nel tempo, accompagnando gli alunni verso scelte sempre più consapevoli, che influenzeranno il loro futuro.

La musica ha rivestito un ruolo centrale grazie alle lezioni-concerto, capaci di emozionare e coinvolgere profondamente gli studenti. Le attività di body percussion, di scienze motorie e i laboratori sulle emozioni hanno dato voce al corpo, al ritmo e alla cooperazione, rafforzando il senso di appartenenza al gruppo.

Il cineforum ha offerto stimoli di riflessione sui temi dell’identità, delle relazioni e delle scelte, mentre i laboratori disciplinari – dall’informatica con il progetto EIPASS alle lingue straniere, dalla matematica all’arte e all’archeologia – hanno reso l’apprendimento concreto e significativo per tutti gli alunni, dai più piccoli ai più grandi.

In questo percorso ha trovato spazio anche la dimensione europea, grazie ai progetti eTwinning, che hanno ampliato lo sguardo degli studenti, rendendoli parte di una comunità di apprendimento più ampia, aperta al dialogo interculturale, alla collaborazione e alla cittadinanza attiva.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dalla partecipazione di due ospiti d’eccezione. La Professoressa Angela Misiano, referente del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha guidato con passione e competenza gli alunni delle classi intermedie in un primo e suggestivo viaggio alla scoperta dell’astronomia. Parallelamente, la Dottoressa Maria Genovese, Dirigente Psicologa dell’ASP di Reggio Calabria, ha offerto un contributo orientativo di grande valore, stimolando nei ragazzi una riflessione consapevole in vista della scelta della Scuola Secondaria di II grado.