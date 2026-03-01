Reggio, al ‘Carducci – da Feltre’ un viaggio del ricordo nel segno della memoria e dell’impegno civile – FOTO

Nel segno della memoria e dell’impegno civile delle nuove generazioni, si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” l’evento conclusivo dedicato alla restituzione e commemorazione del Viaggio del Ricordo, svoltosi dal 19 al 23 febbraio, che ha portato un gruppo di studenti delle classi terze della scuola secondaria Vittorino da Feltre a confrontarsi direttamente con i luoghi della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’incontro non è stato semplicemente un resoconto di viaggio, ma un profondo momento di riflessione e approfondimento storico sulle pagine più dolorose del nostro confine orientale.

Protagonisti indiscussi sono stati gli studenti e le studentesse di ritorno dal viaggio che, davanti ad una sala gremita, hanno condiviso immagini e riflessioni raccolte durante la visita ai luoghi simbolo del dramma delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

All’evento hanno preso parte: l’Eurodeputata Giusi Princi, componente della Commissione Cultura, Istruzione e Politiche giovanili del Parlamento Europeo, Caterina Spezzano Dirigente Tecnico MIM e Piero Sacchetti, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (AbaRC). Di notevole interesse è stato l’intervento della studentessa dell’Accademia Jasmine Iannì vincitrice insieme a Giuseppe Sabatino del concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca con la realizzazione di un’installazione temporanea in occasione del Giorno del ricordo.

“Per i nostri ragazzi il periodo dal 19 al 23 febbraio non è stato solo una parentesi didattica, ma un investimento sulla loro sensibilità umana”, ha dichiarato il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Carducci – V. Da Feltre, Sonia Barberi.