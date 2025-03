Reggio, la Metro City celebra il Carnevale: a Palazzo Alvaro la festa dedicata ai ragazzi – FOTO

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si è colorata con la “Magia del Carnevale 2025”, un evento all’insegna dell’inclusione e della creatività. Nella sala “Boccioni” di Palazzo Alvaro, i ragazzi e le ragazze delle scuole e delle realtà sociali aderenti al progetto “I Walk the Line” hanno messo in mostra i loro lavori dedicati al Carnevale, tra maschere, coriandoli e stelle filanti.

Il progetto, promosso dall’Ente e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del programma Pon Legalità 2014/2020, punta a favorire l’inclusione sociale e a coinvolgere attivamente i giovani nel tessuto comunitario.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, presente insieme al vicesindaco Carmelo Versace, ha definito l’iniziativa «elettrizzante, divertente e profondamente educativa».

L’evento ha permesso a numerosi giovani di socializzare, conoscersi e condividere esperienze in un contesto di armonia e spensieratezza tipico del periodo carnevalesco. Tra attività musicali e ricreative, il pomeriggio è trascorso all’insegna del dialogo e della collaborazione, incarnando perfettamente lo spirito di “I Walk the Line”.

«Questo evento è l’ennesima soddisfazione che arriva da “I Walk the Line”, un programma che la Città Metropolitana sta portando avanti da tempo con il Ministero dell’Interno. Seguiamo la filosofia del “rigare dritto”, proprio come suggerisce il nome del progetto, coinvolgendo i giovani, ascoltandoli e aiutandoli a comprendere i valori fondamentali su cui costruire il loro futuro», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà .

Ha poi aggiunto:

«È fondamentale conoscere, dalla loro viva voce, le difficoltà che affrontano ogni giorno. Il fatto che tutto questo avvenga nella nostra città è un segnale importante, perché pone l’Ente al centro dei bisogni reali delle famiglie e delle nuove generazioni, grazie al lavoro straordinario degli operatori di “I Walk the Line”».

Falcomatà ha sottolineato l’importanza dei formatori del programma, coordinati da Rita Leuzzi e dalla dirigente della Città Metropolitana Domenica Catalfamo.

«”I Walk the Line” è diventato un punto di riferimento per molte situazioni di fragilità, facendo emergere realtà spesso poco conosciute. Questo infonde coraggio e fiducia per guardare avanti», ha spiegato il sindaco.