Reggio, la Gelateria Trebottoni festeggia il Carnevale con due nuovi gusti eccezionali

Il Carnevale è una festa che celebra l’eccentricità, la gioia e l’abbondanza. E quale modo migliore per onorare questa tradizione se non attraverso i gusti indulgenti e fantasiosi di gelato della Gelateria Trebottoni, rinomata per la sua creatività e qualità artigianale, si prepara ad entusiasmare i suoi clienti con due nuovi e straordinari gusti in occasione del Carnevale: Millebolle (Chiacchiere) e Pignolata al Bergamotto.

Il gusto Millebolle, ispirato alle classiche e tradizionali chiacchiere di Carnevale, promette un’esperienza gustativa esplosiva e divertente. La base di questo gelato è arricchita da pezzetti croccanti di chiacchiere, leggere e fragranti. Ogni morso offre una combinazione perfetta di croccantezza e dolcezza, creando una sinfonia di gusto che delizierà i sensi di chiunque lo assaggi.

Per i palati più raffinati e avventurosi, la Gelateria Trebottoni presenta il gusto Pignolata al Bergamotto. Questo gelato unisce la tradizionale prelibatezza dolciaria, la pignolata, con il fresco e aromatico sapore del bergamotto. Cremosità e aroma unico e vivace grazie al Re degli agrumi, che dona un tocco di freschezza e complessità. Il risultato è un’esplosione di sapori che trasporta i gusti direttamente nelle vibranti celebrazioni del Carnevale.

L’Arte della Gelateria Trebottoni: Creatività e Qualità Artigianale

La Gelateria Trebottoni, premiata da Gambero Rosso tra le migliori gelaterie d’italia 2023, è conosciuta per la sua dedizione all’arte dell’elaborazione del gelato, utilizzando solo ingredienti freschi e di altissima qualità per creare gusti unici e memorabili. Ogni gelato è realizzato con cura e maestria artigianale dallo chef Demetrio Romeo, garantendo un sapore autentico ad ogni assaggio. Dopo le ultime novità dell’estate, come lo stecco a forma di Bronzo di Riace e il gusto “Addormentasuocera”, che ha letteralmente fatto impazzire tutti, adesso lo chef ci propone per questo carnevale due nuovi e divertenti gusti realizzati completamente in modo artigianale.

Con l’introduzione dei gusti Millebolle (Chiacchiere) e Pignolata al Bergamotto, la Gelateria Trebottoni offre ai suoi clienti l’opportunità di vivere il Carnevale in modo diverso e gustoso. Che tu sia un amante delle tradizioni dolciarie o desideri provare qualcosa di nuovo e unico, questi due nuovi gusti sono la scelta perfetta per aggiungere un tocco di festa e delizia alle tue celebrazioni carnevalesche.

I nuovi gusti saranno disponibili per tutto il periodo di festa. Non perdete l’opportunità di assaporare questi capolavori culinari e rendere il vostro Carnevale ancora più speciale.

Per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, si può seguire la Gelateria Trebottoni sui propri canali social Instagram e Facebook.