Reggio, il ‘cartellone della discordia’ minaccia i passanti: la denuncia dei residenti – FOTO
Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini il cartellone pubblicitario situato lungo la via rimane in condizioni di estrema precarietà
09 Marzo 2026 - 09:05 | di Redazione
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sul pericolo strutturale di un cartellone pubblicitario in città.
“Una struttura pubblicitaria visibilmente compromessa, la base mangiata dalla ruggine e il silenzio assordante delle istituzioni. In via Italo Alaimo, la sicurezza pubblica sembra essere diventata una scommessa contro il tempo e le intemperie.
Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini, l’ultima delle quali fatta alla Polizia Locale appena una settimana fa (il giorno delle multe per un divieto di sosta messo solo qualche ora prima per la pulizia dei marciapiedi), il cartellone pubblicitario situato lungo la via rimane in condizioni di estrema precarietà. La corrosione alla base del supporto metallico è ormai tale da far temere un crollo imminente, specialmente in concomitanza con raffiche di vento o forti temporali.
“Ci chiediamo se si debba sempre aspettare il morto prima di intervenire”, dichiarano i residenti della zona. “La situazione è stata esposta chiaramente alle autorità competenti, ma ad oggi non è stato predisposto nemmeno un transennamento preventivo dell’area interessata.”
Il rischio non è solo ipotetico: la struttura, soggetta a un forte “effetto vela” dovuto alla superficie del pannello, scarica tutto il suo peso su un punto d’appoggio strutturalmente degradato. La mancata manutenzione trasforma un comune arredo urbano in un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti che transitano quotidianamente in via Italo Alaimo.
Tra l’altro il cartellone oltre che ad essere a pochi metri dallo stadio, è situato nell’unica area pedonale percorribile visto la chiusura dell’area opposta per via dei lavori della piscina comunale.
l’amministrazione non deve solo limitarsi a pulire le strade o a decorare le aiuole, che è pur sempre ordinaria amministrazione. La città ha bisogno di altro. Aspettiamo un segnale di vera presenza: un piano concreto che metta la prevenzione al centro, al posto della solita, eterna rincorsa all’emergenza.
Chiediamo un intervento immediato”.