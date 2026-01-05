Reggio, caso ‘Eremo-Melissari’. I genitori: ‘Soluzione per il bene dei bambini’

Fumata bianca dal tavolo tecnico-istituzionale sulla vicenda della scuola dell’infanzia Eremo-Melissari, tenutosi questa mattina in Prefettura.

Presenti alla riunione anche i genitori dei bambini coinvolti, tra questi Daniela Naccarato (rappresentante genitori plesso Melissari) e Stefania Navella.

“Abbiamo raggiunto un accordo con la massima serenità -afferma Naccarato- c’è stata grande disponibilità da ambedue le parti e dico che ancora voglio credere nella scuola statale, questo è quello che spero e che ci sia appunto un’ottima soluzione.

Trovata un’ottima soluzione per i bambini di tre anni che hanno delle esigenze particolari e spero che vengano rispettate. Le esigenze dei bambini e delle famiglie troppo spesso sono sottovalutate, un trasloco deliberato dal Comune il 24 dicembre era una cosa inaccettabile per noi genitori e i bambini. Oggi è stata trovata una soluzione giusta per il bene dei bambini che è l’unica cosa importante”, ha evidenziato Naccarato.

Soddisfatta anche Stefania Navella per la soluzione odierna trovata al termine del tavolo tecnico in Prefettura.

“Abbiamo chiesto di rimanere in questa struttura almeno fino a giugno senza dover affrontare nuovi spostamenti in tempi così ridotti. Siamo qui riuniti oggi per avere delle notizie certe sulle sorti dei nostri bimbi. Questo che ci era stato imposto è il terzo sfratto in realtà, perché i bimbi di questo istituto hanno già effettuato due traslochi.

Ci aspettiamo qualcosa di definitivo, perché vivere così nell’incertezza non è corretto per i nostri bimbi che hanno bisogno di una quotidianità sicura, un diritto allo studio certo e definitivo”, le parole di Navella.